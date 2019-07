Mets et voyages avec Gilles Brochard et Vincent Garrigues

Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit le critique gastronomique Gilles Brochard et le conseiller en communication Vincent Garrigues.

Louis Daufresne reçoit aujourd’hui :

Les bonnes adresses

Gilles Brochard vous propose :

De découvrir la haute gastronomie au bord du lac d’Annecy

Laurent Petit au Clos des Sens, Relais & châteaux, 3 étoiles (Michelin) à Annecy-le-Vieux

Yoann Conte, Relais & châteaux, 2 étoiles (Michelin) – à Veyrier-du-Lac

Jean Sulpice à l’Auberge du Père Bise, Relais & Châteaux, 2 étoiles (Michelin) à Talloires

De découvrir des lieux spirituels et culturels en Haute-Savoie et Savoie

Ermitage de Saint-Germain-sur-Talloires

L’Église de Saint Germain fut construite en 1780 au-dessus de la grotte où Germain, premier prieur de l’Abbaye de Talloires, vécut en ermite de 1033 à 1060.

Pour des retraites spirituelles, plusieurs chambres sont mises à la disposition des fidèles.

Messes et conférences pendant tout l’été.

Abbaye Notre-Dame de Tamié

À 900 m d’altitude, su le flanc est du massif des Bauges, entre Faverges et Albertville, l’abbaye cistercienne accueille les visiteurs et les randonneurs en semaine et chaque dimanche. Très beaux offices et boutique accueillante où l’on peut acheter le fameux fromage de Tamié.

De découvrir un patrimoine culturel et spirituel au bord du lac de Constance

Y aller par Zurich, puis une heure de train jusqu’à Constance (3 min à pied du centre).

Le lac de 273 km se répartit ainsi : 173 km en Allemagne, 72 km en Suisse, 28 km en Autriche.

À voir : la ville médiévale de Constance aux façades peintes et décorés des maisons, la cathédrale dédiée à Notre-Dame ; l’île de Mainau (s’y rendre par bateau) pour sa réserve naturelle et ses fleurs exceptionnelles ; l’île de Meersburg (s’y rendre par bateau) pour son musée du vin, ses deux châteaux (Vieux et Neuf), ses hôtels et ses randonnées vers les villages voisins.

Hôtel Stigenberger (construit sur l’emplacement d’un ancien monastère, toujours protégé). Découvrir le restaurant Friedrichs : www.steigenberger.com

Hôtel 47° (restaurant, bar et spa) : www.ganter-hotels.de

Ouverture de la maison d’Alexandra David-Néel

Le 8 septembre prochain, nous commémorerons les 50 ans de la mort de l’exploratrice Alexandra David-Néel, écrivain-voyageur en Inde, au Tibet, au Népal et au Sikkim principalement. L’occasion de découvrir sa maison à Digne-les-Bains, près de Sistéron (Alpes de Haute Provence), qu’elle acheta en 1928, entièrement restaurée aujourd’hui et devenue une véritable musée rassemblant des photographies, sa correspondance, des sculptures de bouddhas et des masques grimaçants.