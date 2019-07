Le vieillissement : une transformation imminente de la société

Grand témoin – Louis Daufresne reçoit le Dr Jean-Pierre Michel, professeur émérite de la faculté de médecine de Genève et membre de l’académie de médecine.

Comment vieillit-on aujourd’hui ? Comment vieillira-t-on demain ? Et quelle place la foi occupe-t-elle lors de cette étape de la vie ?

A l’occasion de la sortie du rapport européen “Transformons le futur du vieillissement”, le Dr Jean-Pierre Michel, professeur émérite de la faculté de médecine de Genève et membre de l’académie de médecine, est l’invité de Louis Daufresne.

Si les plus de 65 ans représentent 20% de la population actuelle, ce chiffre atteindra les 26% en 2050. Dans une société vieillissante où le renouvellement des générations n’est pas assuré, le vieillissement constitue un enjeu de premier plan et touche de nombreux sujets : accès aux soins, maladies, dépendance, avancées technologiques et bien d’autres.

Le Dr Jean-Pierre Michel met en avant les changements profonds de cette phase inéluctable de la vie. Il souligne ainsi la nécessité de transformer l’image du vieillissement dans la société et ce, dès le plus jeune âge. Le rapport auquel il a participé, propose des solutions aux pays européens pour la mise en place de services de santé et sociaux inclusifs.

Dans Le Grand Témoin, le Dr Jean-Pierre Michel évoquera les solutions à adopter pour aborder cette transformation profonde de la société mais aussi le sujet de la fin de vie, au lendemain de l’annonce de l’arrêt définitif des soins de Vincent Lambert.

Mathilde Piqué