La conquête spatiale, un voyage d’anecdotes insolites avec Luc Mary

Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit Luc Mary, écrivain et historien, auteur de Cent idées reçues, contrevérités et faits insolites sur la conquête de l’espace (éd. L’Archipel)

Le 21 juillet 1969, les Etats-Unis posent le pied sur la Lune. « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour l’humanité », avait alors déclaré Neil Armstrong, marchant pour la première fois sur cet astre. A 384 400 km de la Terre, l’histoire se déroule sous les yeux de la planète toute entière qui suit l’événement sur toutes les télévisions et radios du monde.

L’espace, objet de science-fiction largement exploité, fait désormais irruption dans la réalité, dans un contexte de Guerre Froide et de course aux armements féroce entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Le bloc de l’Est est en effet en avance sur le géant de l’Ouest, notamment avec le lancement de Spoutnik, premier satellite mis en orbite autour de la Terre par les Russes.

A l’occasion du 50e anniversaire de cet événement historique, Louis Daufresne reçoit l’historien Luc Mary. Il explique le contexte et l’enjeu de la mission Apollo 11 et réagit au témoignage de partisan du canular lunaire, croyance selon laquelle les Américains n’ont jamais posé le pied sur la Lune. Dans son ouvrage, l’auteur dévoile Cent idées reçues, contrevérités et faits insolites sur la conquête de l’espace, de l’aventure Apollo à l’exploration des abîmes de l’espace avec les sondes Voyager.

Restait-il seulement vingt secondes de carburant à l’alunissage du module lunaire Eagle en 1969 ?

Neil Armstrong priait-il avant de poser le pied sur la Lune ?

Peut-on écouter un message de Valéry Giscard d’Estaing sur le disque de Voyager 2 ?

Dans le Grand Témoin, Luc Mary répond à ces questions et nous parle de l’avenir de l’exploration spatiale. La rivalité entre la Chine et les Etats-Unis peut-elle relancer la conquête spatiale, avec le programme Artémis annoncé par Donald Trump par exemple ? Retournerons-nous sur la Lune ? Pouvons-nous rendre Mars habitable, dans le contexte des préoccupations écologiques ?

Mathilde Piqué