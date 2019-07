La chèvre de monsieur Seguin contre l’extension de la PMA

Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit Agnès Thill, député de l’Oise, exclue de La République en marche pour son opposition à la PMA accessible aux couples lesbiens et célibataires.

Agnès Thill ne sait pas si elle est victime mais a conscience de son exclusion du parti présidentiel et de la majorité à l’Assemblée nationale. Convoqué par La République en marche, le député de l’Oise s’est senti comme « La Chèvre de monsieur Seguin », une des Lettres de mon moulin écrite par Alphonse Daudet. L’animal politique a préféré sa liberté et a livré bataille contre le loup tout en sachant qu’elle perdrait le combat. Selon Agnès Thill, le gouvernement a décidé d’ouvrir la PMA aux couples lesbiens et célibataires à la suite des élections européennes à l’issue desquelles il a constaté la faiblesse de la liste Les Républicains (8 %).

Manif pour tous versus Gay Pride

Le gouvernement présentera le projet de loi bioéthique fin juillet. Il prévoit de permettre aux femmes seules et aux couples de lesbiennes d’avoir recours à la Procréation Médicalement Assistée (PMA). La Manif pour tous fourbit d’ores et déjà ses arguments qu’elle a avancés lors d’une conférence de presse en juin et qu’elle a adressés dans une lettre au Président. La Gay Pride 2019 a promu la PMA détournée et réclamé son équivalent masculin, la Gestation Pour Autrui (GPA).

