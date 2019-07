Grand débat : Gilets jaunes, affaire de Rugy, Notre-Dame de Paris

Grand Débat – Louis Daufresne, Philippe Delaroche et Alban Barthélemy reviennent sur les faits d’actualité majeurs qui ont marqué cette année 2018-2019.

Les trois journalistes de la rédaction de Radio Notre-Dame ont analysé quelques événements qui ont rythmé cette année médiatique :

La crise des gilets jaunes ;

; L’affaire François de Rugy ;

; La question de l’homosexualité dans l’Eglise, abordée par Sodoma de Frédéric Martel ;

Les prochaines élections municipales , notamment à Paris ;

, notamment à Paris ; Le 25ème anniversaire du génocide au Rwanda ;

L’affaire Bernard Tapie ;

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Dans la seconde partie de l’émission, revivez l’entretien de Louis Daufresne avec Alain Robert, l’« homme araignée » qui gravit des monuments à travers le monde.

De Rugy : une affaire de vengeance privée

Ce mois de juillet a été marqué par la publication par Mediapart de photos de dîners somptueux organisés dans les palais de la République par François de Rugy, alors Président de l’Assemblée nationale. D’autres révélations concernent l’utilisation de ses indemnités parlementaires pour financer sa cotisation au parti Europe Ecologie-Les Verts lorsqu’il était député écologiste. Mais la démission du quatrième personnage de l’Etat est-elle réellement un coup politique ?

Louis Daufresne a enquêté et révèle qu’il s’agit en réalité d’une affaire privée, d’une vengeance de deux amies de Séverine de Rugy, l’épouse de l’ex-ministre de l’Ecologie.

Notre-Dame : 16 avril, 19h, le « début d’un incendie qui a ému le monde entier »

Louis Daufresne revient sur l’avancée de la restauration, trois mois après l’incendie de la cathédrale : « On n’est pas du tout aujourd’hui sur le terrain de la reconstruction mais sur le terrain de la sécurisation du bâtiment », a-t-il souligné.

Il est également revenu sur le débat autour de la nouvelle flèche. Symbole de Notre-Dame de Paris, cette dernière s’élevait à 96 mètres et s’est écroulée pendant l’incendie. Alors, comment faut-il la reconstruire ? Faut-il privilégier une restauration néo-gothique à l’identique ou dans un style moderne ?

Alain Robert, alpiniste des monuments urbains

Ce spécialiste de l’escalade en solo intégral escalade depuis 1994 gravit les plus hauts gratte-ciels du monde. A son palmarès, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, le Sacré-Coeur et la plus haute tour du monde, la Burkina Khalifa à Dubai. Ce gratte-ciel s’élève à 828 m. Alain Robert est ainsi devenu un représentant de la France dans le monde entier. Louis Daufresne l’a rencontré avant l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le grimpeur venait de gravir une tour de La Défense pour financer un don pour la cathédrale, qu’il jugeait déjà en mauvais état. Cet entretien est à découvrir dans Le Grand Témoin.



