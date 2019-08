Immigration : le grand défi. Oui à l’accueil, non à l’invasion.

Quelle est la route la plus empruntée ? C’est la route qui démarre à l’ouest de la Turquie (dans les environs d’Izmir).

La distance à parcourir en mer est relativement courte (entre 10 et 20 km) et sûre vers l’Europe et la zone Schengen (Grèce). Ensuite, les migrants passent par la Macédoine (qui ne fait pas partie de l’UE) pour entrer à nouveau en EU via la Croatie. En Slovénie, ils se retrouvent à nouveau en zone Schengen. Ils progressent ensuite vers l’Allemagne et les autres pays d’Europe occidentale. Depuis l’été, on compte en moyenne entre 5.000 et 8.000 personnes par jour sur cette route.

Au total, près de 520.000 personnes ont emprunté cet itinéraire, la plupart au cours de la seconde partie de l’année.

La deuxième route commence en Libye. Elle se poursuit par une navigation de 300 kilomètres vers les îles italiennes, dont Lampedusa, qui est la plus proche. Le voyage entre la Libye et l’Italie est beaucoup plus long et dangereux que celui entre la Turquie et la Grèce. Mais si vous arrivez en Europe et en zone Schengen via l’Italie, vous pouvez continuer directement vers l’Allemagne, car tous les pays à traverser font partie de Schengen. 150.000 personnes environ empruntent cette route en.

Quel est l’itinéraire le plus dangereux? C’est la traversée entre la Libye et l’Italie. D’après les chiffres de l’UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés), le nombre de personnes décédées par noyade se situe entre 1.000 et 3.000. C’est particulièrement dangereux en hiver, à cause du vent.

Environ 700 000 émigrés passent la Méditerranée. Il faut ajouter à ce chiffre les arrivées par avion et les arrivées en France dues au regroupement familial. L’émigration annuelle serait donc de l’ordre du million dont environ 300 000, au minimum pour la France. Ce chiffre est peut-être sous estimé, car nous hébergeons 6 500 mosquées avec une forte implantation dans le midi et la région parisienne.

Selon Pascal Blanchard, en 2015, entre 12 et 14 millions de Français, soit entre 18 et 22 % de la population totale, ont au moins un de leurs grands-parents né dans un territoire non européen15. Pascal Blanchard estime que, sur quatre générations, « un quart des Français ont une origine extra-européenne » et « un autre quart a un parent au moins issu des immigrations intra-européennes ».

L’assimilation s’effectue encore, malgré des difficultés croissantes et la croissance d’une minorité d’islamistes radicaux. Mais que nous réservera l’avenir ?

Nous devons faire face à un phénomène majeur : la démographie. Rappelons des chiffres que nous avons déjà évoqué : le Maghreb avec l’Egypte compte aujourd’hui 200 millions d’habitants et l’Afrique noire un milliard et demi.

Que se passera-t-il si 1% de cette population veut immigrer vers l’Europe ? Cela représente près de 20 millions de personnes. Ce n’est déjà plus de l’accueil, mais de l’invasion et que se passera-t-il si le 1% devient 2% ?

Le phénomène prend une dimension géopolitique sans précédent que ni l’Europe ni la France ne peuvent supporter. Charité et morale deviennent des symboles creux et dépassés.

L’Islam est la fois une religion respectable et une idéologie qui veut anéantir le christianisme. Le martyre des chrétiens d’Orient en est le triste exemple. Il nous oblige à un devoir prioritaire : considérer comme prioritaire la défense de la civilisation chrétienne.