Comment soutenir une cause en prenant la décision de faire un legs ?

En Quête de Sens – Sophie Nouaille reçoit Maître Denis Watin Augouard, Christian Cabin Saint Marcel et Guillaume Lucchini pour évoquer le legs.

Qu’est-ce qu’un legs ? À la différence d’une donation qui se fait de son vivant, le legs est un don prévu par le testament. Le legs reste secret et modifiable. Le légateur établit le testament sous forme olographe, c’est-à-dire daté, manuscrit et signé ; ou notariée, autrement dit en présence de deux notaires qui le garantissent incontestable. Tout le monde peut être légataire : associations, fondations, fonds de dotation…

Questions et réponses sur le legs

Pourquoi faire un legs ? Que transmettons à travers cet acte volontaire ? Quelles sont les modalités fiscales et patrimoniales qui régissent cet acte ? Quelles dispositions pour le testateur ? Peut-on léguer tout en ayant des héritiers ? Quels avantages de donner via le legs ? Autant de questions posées par Sophie Nouaille et auxquelles répondent :