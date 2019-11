Les plus belles soirées des concerts de Radio France

Retrouvez la sélection d’Edith Walter pour la saison des concerts de Radio France.

Concerts symphoniques

9e SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Monumentale dans ses formes, la partition a gardé intact son message de fraternité.

Christina Landshamer soprano

Elisabeth Kulman mezzo-soprano

Maximilian Schmitt ténor

Florian Boesch baryton

Chœur de Radio France

Joël Suhubiette chef de chœur

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

JEUDI 07 NOVEMBRE 2019 20H00 MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

MAHLER / CHOSTAKOVITCH, MATTHIAS GOERNE

Méditation sur la condition d’artiste, la Suite sur des poèmes de Michel-Ange était considérée par Chostakovitch comme sa seizième symphonie. Cette partition testament écrite à l’aube de sa mort rend un hommage appuyé à Mahler, dont on entend le Quatuor avec piano et Totenfeier, poème symphonique.

Matthias Goerne baryton

Alexandre Kantorow piano

Juan Fermin Ciriaco violon

Daniel Vagner alto

Nicolas Saint-Yves violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Mikko Franck direction

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 20H30 PHILHARMONIE DE PARIS

CONCOURS LONG-THIBAUD-CRESPIN finale concerto

Créé en 1943 par Marguerite Long et Jacques Thibaud, le concours qui porte le patronyme de ses fondateurs s’est étoffé du nom de Régine Crespin. Radio France accueille cette année la finale du Concours 2019, consacré au piano et placé sous la direction artistique de Martha Argerich et la direction artistique de Bertrand Chamayou.

Orchestre National de France

Jesko Sirvend direction

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 20H00, samedi 16 NOVEMBRE 2019 19H00 MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

ARIODANTE DE HAENDEL

Créé en 1735 à Covent Garden, Ariodante est l’un des opéras seria les plus inspirés de Haendel, qui enchaîne les arias les plus virtuoses et les plus graves avec prodigalité. Il est servi ici par les plus séduisantes des voix baroques, à commencer par Marianne Crebassa.

James Platt Le roi d’Ecosse

Marianne Crebassa Ariodante

MARDI 26 NOVEMBRE 2019 20H00 MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

SIBELIUS, CONCERTO POUR VIOLON

Si Sibelius nous a laissé un Concerto pour violon parmi les plus lyriques du répertoire, Prokofiev, a redonné, avec Roméo et Juliette, un sang neuf au genre du ballet. Un ballet dont on entendra ici une suite de concert mise au point par le chef de la soirée, Stéphane Denève. Le Tombeau des regrets de Guillaume Connesson étoffe ce programme qui nous montre qu’il est toujours possible de faire du neuf sans révolutionner la grammaire.

Nikolaj Szeps-Znaider violon

Orchestre National de France

Stéphane Denève direction

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 20H00 MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

DAPHNIS ET CHLOÉ, EMMANUEL KRIVINE

Le Concerto pour violoncelle de Dvořák, le plus célèbre du répertoire, fut composé en 1895, lors du séjour du compositeur aux États-Unis, peu après la Symphonie du nouveau monde. Et Daphnis et Chloé de Ravel est, selon Stravinsky, « l’une des plus belles œuvres de la musique française ».

Victor Julien-Laferrière violoncelle

Chœur de Radio France

Andreas Herrmann chef de chœur

