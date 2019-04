Grands Concerts du printemps

Les mois d’avril et de mai foisonnent la vie, et sur les scènes foisonnent de très belles musiques ! Edith Walter en a retenues quelques unes.

Théâtre des Champs-Elysées

Stabat Mater

Deux Stabat Mater, l’un de Pergolèse (1736) et l’autre d’A. Scarlatti (1724) par La Grande Ecurie et la Chambre du Roy.

Dimanche 14 avril à 11 h

Boris Berezovsky (piano)

Œuvres de Bach, Mendelssohn, Glazounov, et encore.

Lundi 15 avril 2019 à 20 h

Isabelle Faust (violon)

Intégrale des sonates et partitas pour violon seul par la formidable violoniste Isabelle Faust.

Mardi 16 avril à 20 h

Airs et duos d’opéras de Haendel

La grande soprano Sandrine Piau et le contre-ténor étonnant Tim Mead chantent sous la direction d’Emmanuelle Haïm avec Le Concert d’Astrée.

Mercredi 17 avril à 20 h

Passion selon Saint Matthieu de Bach

Œuvre parfaite pour le vendredi saint, le chef-d’œuvre absolu de tout le temps, est servi par l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France sous la baguette de Vaclav Luks ; parmi les solistes, Sandrine Piau.

Vendredi 19 avril à 19 h 30

Concertos de Brahms et de Mozart

François-Frédéric Guy dirige du piano l’Orchestre de chambre de Paris le 1er concerto de Brahms et le 22e de Mozart.

Mercredi 24 avril à 20 h

Arcadi Volodos (piano)

Chaque récital de Volodos est une expérience musicale inouïe. Il emmène l’auditoire dans un voyage musicale initiatique avec œuvres de Clementi, Schubert, Rachmaninov et Scriabine.

Jeudi 25 avril à 20 h

Prades aux Champs-Elysées

Le deuxième des traditionnels concerts annuels se déroule sous le thème de Vienne-Prague, avec des pièces de Korngold, Dvorak et Beethoven.

Vendredi 26 avril à 20 h

Benjamin Grosvenor (piano)

Le concert du dimanche matin présente l’un des pianistes les plus excitants de la jeune génération. Au programme : Schumann, Janacek et Bellini/Liszt.

Dimanche 12 mai à 11 h

Philharmonia Orchestra

Paavo Järvi, ancien directeur artistique de l’Orchestre de Paris, revient avec le violoniste de Vadim Repin dans Beethoven (Egmont), Sibelius (Concerto pour violon) et Tchaikovski (Symphonie pathétique).

Lundi 13 mai à 20 h

Elena Bashkirova (piano)

La grande dame de piano joue Mozart, Bartok, et surtout, impressions poétiques op. 85 de Dvorak rarement données.

Mercredi 15 mai à 20 h

Lucas Debargue (piano)

Le talentueux Lucas Debargue, lauréat du concours Tchaïkovski à Moscou tant convoité, offre un récital Bach, Beethoven et Chopin.

Vendredi 17 mai à 20 h

Mahler Chamber Orchestra

Le pianiste norvégien Leif Ove Andsnes a établi en quelques saisons une solide réputation du chef qui dirige depuis son piano. Dans son programme Haydn/Mozart, il interprètera deux concertos de ce dernier (20e et 21e).

Samedi 18 mai à 20 h

Trio Wanderer

Le Trio mondialement connu joue un programme peu commun : Liszt, Suk et Rachmaninov.

Dimanche 19 mai à 11 h

Orchestre des Champs-Elysees

Le magicien Louis Langrée et l’envoûtante mezzo-soprano Anne Sophie von Otter explorent l’univers enchanté de Ravel.

Lundi 20 mai à 20 h

Cycle Brahms

Pour le 7e concert du Cycle Brahms, le violoniste Renaud Capuçon, le violoncelliste Edgar Moreau et le pianiste Nicholas Angelich offrent les trois Trio du compositeur.

Mardi 21 mai à 20 h

Yuja Wang et City of Birmingham Symphonie Orchestra

La bouillonnante pianiste Yuja Wang vous étonnera avec le 3e concerto de Prokofiev. En complément du programme, la 2e symphonie de Brahms.

Mercredi 22 mai à 20 h

Jean-Claude Pennetier (piano)

Le pianiste discret et intime, Jean-Claude Pennetier est comme un poisson dans l’eau avec des sonates de Beethoven et des œuvres de Fauré.

Vendredi 24 mai à 20 h

L’Occasion fait le larron de Rossini

Un opéra comique en un acte de Rossini au concert du dimanche matin, par La Grande Ecurie et la Chambre du Roy.

Dimanche 26 mai à 11 h

Concerts de Radio France

Concerto pour orchestre

L’Orchestre national de France sous la direction de son chef Emmanuel Krivine joue la modernité avec Serge Prokofiev, Franck Martin et Bela Bartok.

Jeudi 25 avril à 20 h, Auditorium de Radio France

Nelson Freire joue Chopin

Le pianiste brésilien interprète le 2e concerto de Chopin en compagnie de l’Orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Ceux-ci jouent également Rimski-Korsakov, Rautavaara, Stravinsky.

Vendredi 26 avril à 20 h 30, Philharmonie de Paris

Mendelssohn et Haydn

Le maître japonais Masaaki Suzuki aborde Mendelssohn (Ouverture du Songe d’une nuit d’été, Symphonie Italienne) avec la même minutie qu’il déploie pour Bach. Xavier de Maistre joue le Concert pour harpe de Haydn et les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France le quatuor op. 54 n° 1 du même compositeur. Programme fascinant !

Samedi 27 avril à 20 h, Auditorium de Radio France

Symphonie fantastique

L’année Berlioz ne sera rien avec la Symphonie Fantastique ! Sous la direction de Mikko Franck, l’Orchestre Philharmonique de Radio France déploie toutes les couleurs, tandis que la violoniste Hilary Hahn fascine l’auditeur avec le Concerto de Sibelius.

Jeudi 2 mai à 20 h, Auditorium de Radio France

Wagner par Emmanuel Krivine et l’Orchestre national de France

La soirée est entièrement consacrée à Wagner, avec la formidable soprano Ann Petersen.

Jeudi 23 mai à 20 h, Auditorium de Radio France

Te Deum de Berlioz

Bertrand Chamayou (piano), Barry Banks (tenor) et Thomas Ospital (orgue) et quatre chœurs réunis (Maîtrise de Radio France, Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Chœur de Radio France et Chœur de l’Armée française), interprètent la gigantesque œuvre de Berlioz avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le tout dirigé par l’énergique chef japonais Kazuki Yamada.

Samedi 25 mai à 20 h 30, Philharmonie de Paris