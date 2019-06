Expositions au Musée d’art moderne de la ville de Paris

Le musée d’art moderne de la ville de Paris est en travaux jusqu’à l’automne et reste ouvert en accommodant tant bien que mal ses espaces.

Thomas Houseago est un jeune sculpteur anglais et ses œuvres de grandes dimensions sont présentées dans les salles monumentales du musée. C’est un travail impressionnant, habité, fait de plâtre et d’autres matériaux, dans la lignée des grands sculpteurs. De façon pertinente, est montré dans la prolongation de cette exposition un ensemble de sculptures d’Etienne-Martin (1913-1995), dont quelques-unes de ses fameuses « Demeures ». Au fond de la salle, un splendide polyptyque d’Eugène Leroy (1910-2000), « Les quatre saisons », vient en résonance. Dans deux autres salles, sont exposées des œuvres des artistes de la Figuration Narrative, un mouvement créé en 1965 par le critique d’art Gérald Gassiot-Talabot qui réunit à l’époque de jeunes artistes qui portaient un regard critique sur la société de consommation et les idéologies politiques. Enfin, une dernière salle expose un nombre conséquent de peintures de Bernard Dufour (1922-2016) qui avait prêté ses mains à Piccoli dans « La Belle Noiseuse ». Bref, aller voir ces expositions donnent l’occasion en peu de temps de réviser son histoire de l’art moderne et contemporain, et l’histoire tout court…

