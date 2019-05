La Joconde, l’Homme de Vitruve, Saint Jean Baptiste… À l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, les éditions Albin Michel publient une biographie de l’artiste à destination des enfants. Entretien avec son auteur Viviane Koenig.

Le 2 mai 1519 mourut Léonard de Vinci. 500 ans plus tard, comment faire comprendre le génie d’un des plus grands hommes d’esprit de la Renaissance aux tout-petits ? Viviane Koenig, institutrice et auteur pour enfants, s’est attelée à les en instruire aux côtés de l’illustrateur Benoît Perroud dans son nouveau livre « Le Journal de Léonard de Vinci », à paraître le 15 mai aux éditions Albin Michel. Entretien avec l’écrivain.

Pourquoi racontez-vous Léonard de Vinci dans un livre pour enfants ?

« J’ai entendu au Louvre des enfants qui disaient ‘Mais qu’est-ce qu’elle a d’extraordinaire, La Joconde ?’ »

Comment avez-vous récolté des connaissances sur la vie de l’artiste italien ?

À l’origine du livre, Viviane Koenig « aime Léonard de Vinci et les peintres de la Renaissance depuis toujours. » L’institutrice tient ce goût de son professeur d’italien qui évoquait son adoration pour eux. L’étude du dessin et de la peinture en plus de l’histoire l’ont aussi amené à s’intéresser à « ce personnage hors du commun ». Le travail sur Léonard de Vinci a changé la fausse idée qu’elle se faisait du savant : « Ce n’est pas du tout la vie qu’on lui imagine. Tout le monde chante ses louanges aujourd’hui. Ce n’était pas le cas à son époque. » Montrer la vie d’un génie lui a procuré « un certain plaisir. »

Qu’avez-vous enlevé de Léonard de Vinci pour l’adapter aux enfants ?

« Léonard de Vinci a tellement de cordes à son arc qu’il fallait faire un choix. »

« Le Journal de Léonard de Vinci » est-il destiné à être lu en famille ou à l’école ?

Et quand on lui demande si Viviane Koenig réfléchit à son prochain livre, « toujours » répond-elle du tac au tac. Considérant déjà « Le journal de Léonard de Vinci » comme appartenant au passé, l’institutrice révèle travailler sur l’époque romaine et Jules César. Une autre grande figure à faire découvrir aux enfants.

Propos recueillis par Vladimir Razimowsky