Notre-Dame de Paris en flammes

Ce mardi dès 7h00, édition spéciale sur notre antenne. A 7h30, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris et le père Yves Combeau, dominicain, seront les invités de Louis Daufresne.

L’un des monuments les plus visités d’Europe (50 mille pèlerins et touristes par jour), haut lieu de la foi catholique, symbole du cœur de Paris et symbole de la France en feu depuis 18h50 ce lundi 15 avril 2019.

Peu avant 20h00, la flèche s’est effondrée, toute la charpente étant touchée. Selon les pompiers, le feu aurait pris dans les combles alors que des travaux sont en cours sur cette partie de la cathédrale. Des travaux d’une ampleur inédite.

Le choc et la sidération ont envahi tous les touristes mais aussi tous les Parisiens présents. Très vite, ce sont de nombreux Français qui ont exprimé leur tristesse devant « ce patrimoine partant en fumée », notamment via les réseaux sociaux. Ils ont été rejoints par les représentants de l’Etat, à commencer par Emmanuel Macron qui a annulé son allocation prévue dans le cadre du Grand Débat national.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019