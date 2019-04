Notre-Dame brûle, la twittosphère plus solidaire que jamais !

La twittosphère émue par ses terribles images de Notre-Dame en feu. Le diocèse de Rome a très vite réagi et en Français.

Nous sommes proches de nos frères et sœurs de l’Église de #France, à la communauté ecclésiale et à tous les parisiens. Unis, prions la Vierge Marie, vénérée à #NotreDame, comme Mère d’Espérance et de toutes consolations. @dioceseparis #Paris pic.twitter.com/xIlXs0YcZh

— Diocesi di Roma (@diocesidiroma) 15 avril 2019