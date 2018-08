Mgr Garnier, archevêque de Cambrai, a rejoint le Ciel

C’est à l’hôpital de Beaune, ville où il a vu le jour le 7 avril 1944, que Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai, est décédé dans la nuit du mardi 14 août au mercredi 15 août 2018. Ordonné prêtre en 1970 dans le diocèse de Dijon, vocation née chez les frères maristes, il fut évêque coadjuteur pour le diocèse de Luçon, avant d’être ordonné évêque le 21 octobre 1990 à La Roche-sur-Yon. En 1996, il accueille le pape Jean-Paul II à Saint-Laurent-sur-Sèvre à l’occasion du bicentenaire des Guerres de Vendée. C’est en 2000 que Mgr Garnier est nommé archevêque de Cambrai. Il devait quitter ses fonctions au diocèse de Cambrai en novembre.



Amis,

En ce jour de l’Assomption, qu’il appelait Dormition (comme en Orient), Monseigneur François Garnier a rejoint le Ciel.

Notre pasteur s’est endormi paisiblement cette nuit vers 3 heures, à l’hôpital de Beaune, où il était soigné depuis quelques jours.

Confions-le à Notre-Dame de Grâce, patronne de notre diocèse, que nous fêtons aujourd’hui et qu’il aimait tant.

Que l’eucharistie nous permette déjà de rendre grâce à Dieu pour sa vie donnée au service de l’Évangile et de L’Église et pour les 18 années d’épiscopat dans le diocèse de Cambrai.

De tout cœur, selon la formule de Monseigneur Garnier,

Père Emmanuel Canart

Vicaire général

Cambrai, le 15 août 2018