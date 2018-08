Sœur Bernadette : « j’ai demandé au Seigneur la grâce de la conversion du cœur mais jamais la guérison physique »

La 70ème miraculée de Lourdes raconte ses souffrances et sa guérison à l’Assemblée des fidèles participant au pèlerinage national de Lourdes.

« Le plus beau miracle de Lourdes, c’est repartir avec une force que l’on ne peut pas mesurer et qui vous accompagne au jour le jour »

« J’ai ressenti une grande chaleur qui m’a traversée… Une voix intérieur m’a dit ‘enlève des appareils’… Dans un acte de foi, j’ai obéi à la parole de Jésus… je n’avais plus mal »

« Je ne suis pas une star, je suis Bernadette, une petite sœur que le Seigneur a regardée comme Marie a regardé Bernadette. Moi je n’y suis pour rien et ça reste un mystère, mais simplement je vous invite à tourner vos regards vers le Christ et la Vierge Marie »