Les églises comme elles sont rarement vues

Depuis huit ans maintenant, la Conférence des Évêques de France organise la Nuit des églises, du 30 juin au 7 juillet. Une façon de faire découvrir ce patrimoine culturel et cultuel parfois encore méconnu.

Cette événement est à l’initiative de la Conférence des Évêques de France. C’est le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle qui s’occupe plus précisément du dossier. Maud de Beauchesne, responsable du département d’art sacré, présente plus en détail le projet.

Le but est vraiment d’ouvrir les églises et montrer qu’elles sont des lieux de vie et d’expériences sensibles, avec toutes les définitions du mot sens. Les églises visibles sont majoritairement rurales pour contrer l’idée d’endroits tout le temps fermés. Environ 500 seront ouvertes. Au niveau historique, toutes les époques seront couvertes, entre églises récentes et anciennes. Des animations seront aussi proposées dans les lieux de cultes. Expo, concert, représentation, veillée de prière… Chaque communauté peut choisir la manière d’animer cette Nuit des églises.