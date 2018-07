Le journaliste Jean Mercier est décédé

« Jean Mercier, au Ciel ». C’est ainsi que le directeur de la rédaction de La Vie, Jean-Pierre Denis, titre son hommage à Jean Mercier sur les réseaux sociaux. Le journaliste, fin connaisseur de l’Église et passionné de théologie, est décédé ce 19 juillet.

« Journaliste respecté et influent, mentor de nombreux jeunes confrères de la presse catholique, rédacteur en chef adjoint à La Vie, vaticaniste pointu, essayiste brillant et caustique, intellectuel polyglotte, conteur à succès, collègue généreux, exigeant et joyeux, ami fidèle, personnalité aussi forte que sensible, Jean Mercier était tout cela et tellement d’autres choses… Il nous a quittés ce jeudi 19 juillet après trois ans et demi d’une lutte qui fut, vous le savez, immensément courageuse ». Ce sont par ces mots que Jean-Pierre Denis a tenu à rendre hommage à celui qui fut son collègue et ami.

L’auteur du « Dictionnaire du christianisme », du « Célibat des prêtre, la discipline de l’Eglise doit-elle changer ? » et de « Monsieur le curé fait sa crise » collaborait à l’hebdomadaire La Vie depuis 1999. Il est décédé après plusieurs années d’un long combat contre le cancer. Jean Mercier était venu à de nombreuses reprises dans les studios de Radio Notre Dame pour, notamment, partager son regard pertinent sur la situation de l’Eglise.

« La Vérité vous rendra libre » était l’un des versets auxquels il était le plus attaché. « Il faut creuser les sujets », répétait Jean Mercier, « être dans le réel est la seule manière d’éviter l’idéologie, d’aller au-delà des idées reçues et des clichés, de montrer la complexité d’un paysage ». Il citait très souvent Bernanos : « il ne faut pas avoir peur de voir les choses en face et compter sur la grâce de Dieu ».

Toute l’équipe de Radio Notre-Dame associe ses prières à sa famille et ses proches.

Les obsèques de Jean Mercier seront célébrées en la collégiale de Vernon ce lundi 23 juillet à 15 heures.