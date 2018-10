L’appel du pape à prier le chapelet pour protéger l’Eglise des assauts du diable

Du 15 octobre au 8 novembre, répondez à l’appel du Pape. Le Saint Père demande à tous les fidèles de prier d’une façon particulière le chapelet et l’archange Saint Michel !

Avec Matthieu Jeannet d’Hozana

Pour protéger l’Église contre les assauts du diable, le Pape François a invité tous les fidèles à prier le chapelet pendant tout le mois d’octobre, accompagné de la prière d’exorcisme du pape Léon XIII écrite en temps de forte crise. « Le Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire chaque jour, pendant tout le mois d’octobre; et ainsi de s’unir dans la communion et la pénitence, en tant que peuple de Dieu, demander à la Sainte Mère de Dieu et à saint Michel Archange de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de Dieu et entre nous » peut-on lire dans un communiqué du Vatican.

Le pape a également demandé au père Frédéric Fornos, directeur international du réseau mondial de prières du pape de diffuser cet appel en « les invitant à conclure la prière du chapelet par l’invocation ancienne « Sub Tuum Praesidium » , et avec la prière à saint Michel Archange qui nous protège et nous aide dans la lutte contre le mal (cf. Apocalypse 12, 7-12) » indique-t-il dans une interview donnée à Radio Vatican.

En réponse, Hozana a lancé une grande communauté de prière qui priera le chapelet tout au long du mois d’octobre. Le but : rendre le chapelet accessible à chacun. Les participants prieront une dizaine chaque jour, en méditant un rosaire avec les textes de grandes figures de l’Église (Jean-Paul II, Saint Bernard, Saint Ignace de Loyola,….).

Cette proposition a réuni plus de 5000 priants en 24 heures, et continue d’être largement diffusée.

Voici le déroulé des méditations :

Du 15 au 20 octobre : mystères douloureux, prière pour les victimes des abus sexuels et de pouvoir

Du 21 au 25 octobre : mystères glorieux, prière pour les familles des victimes

Du 26 au 30 octobre : mystères joyeux, prière pour les prêtres

Du 3 au 8 novembre : mystères lumineux, prière pour les évêques, qui seront en assemblée à Lourdes du 3 au 8 novembre

