« Laissant tout, ils le suivirent » : Journée de la Vie consacrée

La Journée de la Vie Consacrée a lieu le 2 février, jour de la célébration de la présentation de Jésus au temple (et de la chandeleur, aussi). Pourquoi la vie consacrée ? Comment peut-on encore la choisir aujourd’hui ?

En 1997, Jean-Paul II énonce quelles sont les causes et les ambitions de cette journée : « il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». « Qu’en serait-il du monde, s’il n’y avait les religieux ? » se demandait avec raison Sainte Thérèse d’Avila.

Rappelons donc en premier lieu la définition que donne Jean-Paul II de la vie consacrée dans son exhortation Vita consecrata : « La Vie consacrée, profondément enracinée dans l’exemple et dans l’enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église par l’Esprit ».

Aujourd’hui, les consacrés font presque figure d’exception, alors que paradoxalement, le panel des vocations grandit : ordre des Vierges, veuves consacrées, laïques consacrés reviennent au goût du jour. Comment au XXIe siècle peut-on encore choisir de s’enfermer loin du monde, dans le silence et la prière ? Demanderont certains. C’est mal connaître la richesse de cette vie, dont les diverses formes permettent même de vivre « dans le monde ». Nous vous proposons de découvrir quatre consacrés aux quatre vocations différentes, qui en plus de livrer leur témoignage, nous éclairent sur l’engagement qui est le leur.

« Il a fallu un long chemin pour tout donner au Christ »: Anaïs, laïque consacrée

« Je suis attiré par Jésus comme étant mon meilleur ami, avec qui je veux vivre ma vie »: Joseph discerne pour devenir frère consacré

« Je sentais en moi un désir qui n’était pas comblé »: Soeur Jeanne-marie, Bénédictine au Sacré Coeur de Montmartre

« Je voulais être tout entier donné à Dieu »: Frère Olivier-Marie, dominicain