La première fake news est dans la Bible

A l’occasion de la St François de Sales, date du message papal annuel sur la communication, le pape François est revenu sur les arguments trompeurs du serpent, première fake news de l’histoire.

« Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ». Première des fake news pour le Saint-Père qui a rappelé lors de son 52ème message sur la communication qu’ « aucune désinformation n’est inoffensive ; de fait, se fier à ce qui est faux, produit des conséquences néfastes. Même une distorsion apparemment légère de la vérité peut avoir des effets dangereux », avant de rajouter : « il faut démasquer ce qui pourrait être défini comme la logique du serpent, capable partout de se dissimuler et de mordre ».

A l’occasion de la Saint François de Sales, patron des journalistes, le pape est longuement revenu sur les arguments trompeurs du serpent dans l’épisode biblique, présentés comme « la première des fake news ». Désormais, la propagation des fausses nouvelles « peut répondre à des objectifs fixés, influencer les choix politiques et favoriser des gains économiques et leur efficacité reste liée à « leur nature mimétique, à la capacité d’apparaître plausibles ».

Face à cette menace, « l’antidote le plus radical au virus du mensonge est de se laisser purifier par la vérité« , lance le pape. Et pour discerner la vérité du mensonge des discours, François invite à s’intéresser à leurs fruits et à voir « s’ils suscitent la controverse, fomentent les divisions, insufflent la résignation ou si, au contraire, ils conduisent à une réflexion consciente et mûre, au dialogue constructif, à une dynamique fructueuse ». Dans ce discernement, le pontife argentin insiste sur la « mission » du journaliste, « gardien des nouvelles« et appelle à promouvoir « un journalisme de paix ».

Le pape prône ainsi un journalisme « hostile aux faussetés, aux slogans à effet et aux déclarations emphatiques », « qui ne brûle pas les nouvelles mais qui s’engage dans la recherche des véritables causes des conflits » et qui soit « engagé à indiquer des solutions alternatives à l’escalade de la clameur et de la violence verbale ».