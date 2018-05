Festival Ados : le Verbe de Vie propose 4 jours pour se rebrancher à Dieu

Like Him ! Comme tous les ans, la communauté du Verbe de Vie à l’abbaye d’Andecy propose à des ados de se réunir en Champagne autour de Jésus. Venez découvrir ce qui vous attend.





De la louange, des topos du père Franck Legros, un grand jeu, des temps de confessions et d’adoration, un programme chargé pour se reconnecter cet été. Du 9 au 12 juillet, des adolescents, de 11 à 17 ans, viendront de toute la France, de Suisse et de Belgique, pour ce festival organisé par la communauté du Verbe de Vie à l’abbaye d’Andecy. Cette année, c’est « Like Him », aime-le, qui guidera ces quatre jours.

Près de 350 jeunes sont attendus. Pour le père Thibault-Marie, prêtre de la communauté, c’est un temps de grâces et de bénédictions. « En tant que prêtre, je me réjouis chaque fois de voir la soif de Dieu qui habite le cœur des jeunes (…) je vois la jeunesse chrétienne qui se lève pour former l’Eglise de demain et c’est très prometteur. » Un temps aussi synonyme de nouveau point de départ pour José-Luis, festivalier depuis quelques années: « un point de départ avec Dieu pour l’année qui suit (…) c’est aussi un temps de formation grâce aux nombreux enseignements, et un temps d’amitié, que je peux approfondir, avec Dieu et mes amis. Si c’est bon pour moi, alors pourquoi pas pour vous ? » conclut le jeune garçon.

Un temps pour vivre plus simplement, sous la tente, en prenant ses repas avec tous, et en ayant l’occasion de pouvoir partager, à tout moment, avec les Frères et Sœurs de la communauté, un temps véritable pour Dieu, la Champagne vous appelle.

>> Pour les inscriptions, ou plus d’informations, rendez vous sur le site du Festival