Mgr Michel Aupetit : « changer son regard sur l’autre »

Un Jour, Un Évêque – L’archevêque de Paris se livre avec Marie-Ange de Montesquieu à une surprenante description de son nouveau quotidien à la tête du diocèse de Paris. Il partage avec légèreté et profondeur anecdotes et conseils pour reprendre goût à l’amour de Dieu.





Ordonné prêtre à l’age de 44 ans par le cardinal Lustiger, l’ancien médecin ressent l’appel de Dieu lors d’une longue période de réflexion marquée par des cours de théologie et de nombreuses retraites monacales qui aboutissent à le faire rentrer au séminaire en 1990. Il est nommé évêque de Nanterre par le pape François le 4 avril 2014 puis archevêque de Paris le 7 Décembre 2017

Une unique angoisse : détourner l’autre de Dieu

Mgr Aupetit se qualifie d’« inconscient » quand il aborde dans Un jour, un évêque le thème de l’inquiétude. Hermétique à l’angoisse face à son agenda surchargé, il nous livre en vérité, une crainte intérieure qu’il tente de combattre par la prière : « Je prie pour que jamais je ne sois la source d’éloignement d’une personne avec le Christ ».

Retrouver le monde, le seul moyen d’abandonner ses tourments

Dans un monde où le calme et l’attente semblent ne plus avoir de part, l’ancien évêque de Nanterre confie à Marie-Ange de Montequieu une solution à ses angoisses de la vie quotidienne. Il lui propose d’abord de redécouvrir le monde et sa beauté pour ensuite l’inviter à changer son regard sur l’autre et ainsi retrouver la paix et l’amour véritable de Dieu.