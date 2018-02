Un Carême pour le pardon : « Jésus m’a donné envie de pardonner »

« Pardonnez, et vous serez pardonnés », dit Jésus (Lc 6, 37). Difficile à mettre en pratique, peut-être même encore plus lorsque celui qui nous a blessé est un être cher. Il y a quelques années, Clotilde a fait le choix de pardonner à sa meilleure amie. Elle témoigne.

La période du Carême est propice à l’expérience du pardon, reçu dans le sacrement de Réconciliation. Mais on oublie parfois de donner ce pardon. « Efforce-toi, s’il le faut, de pardonner toujours et tout de suite à qui t’offense. Pour grand que soit le tort ou l’affront qu’on te fait, Dieu t’a pardonné, à toi, bien davantage », enseigne Saint Josemaría Escrivá. A travers deux témoignages de deux expériences de pardon, l’un donné à un tiers et l’autre à soi-même, nous vous proposons de réfléchir à cette démarche.

Témoignage de Clotilde, 19 ans, qui a pardonné à sa meilleure amie qu’elle connait depuis l’enfance, en mettant Dieu au cœur de sa démarche.

Vous avez vécu une expérience forte de pardon. Que s’est-il passé ? Qu’avez-vous dû pardonner ?

« Il y avait une vrai volonté de sa part de s’éloigner de moi »

Vous lui en vouliez terriblement, que s’est-il passé pour que vous décidiez finalement de lui pardonner ?

« Il y avait quelque chose de surnaturel, c’est une grâce. Jésus m’a donné envie de pardonner »

Cela a donc été immédiat ? vous avez tout de suite tourné la page ?

« Ça m’a posé la question de la responsabilité, ça m’a poussé à me remettre en question »

Alors qu’avez-vous fait concrètement, quels moyens avez vous mis en place pour parvenir à pardonner ?

« J’ai prié pour ne pas lui faire regretter, pour accepter progressivement son choix »

Et aujourd’hui, quels fruits retirez-vous de cette histoire ?