Un Carême pour le pardon : « J’ai demandé à Dieu de réussir à accepter que je pouvais échouer »

« Nous demandons à Dieu avec une grande confiance: pardonne-nous nos offenses, mais à une condition : nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés », dit Saint Augustin. Mais comment faire lorsque l’offenseur, c’est nous-même ? Foucault a dû se pardonner. Il raconte.

La période du Carême est propice à l’expérience du pardon, reçu dans le sacrement de Réconciliation. Mais on oublie parfois de donner ce pardon. « Efforce-toi, s’il le faut, de pardonner toujours et tout de suite à qui t’offense. Pour grand que soit le tort ou l’affront qu’on te fait, Dieu t’a pardonné, à toi, bien davantage », enseigne Saint Josemaría Escrivá. A travers deux témoignages de deux expériences de pardon, l’un donné à un tiers et l’autre à soi-même, nous vous proposons de réfléchir à cette démarche.

Rencontre avec Foucault, 20 ans, qui a pu se réconcilier avec lui-même grâce à Dieu.

Que s’est-il passé pour que vous en veniez à devoir vous pardonner à vous-même ? Qu’aviez-vous à vous pardonner ?

« Il est beaucoup plus facile de se blesser soi-même en ne comprenant pas quels actes peuvent nous condamner »

Quelles ont été les conséquences de ces erreurs dans votre vie ?

« Dans les relations à l’autre, ça m’était très difficile de donner le meilleur de moi-même, parce que je n’arrivais pas à m’estimer »

Comment et grâce à qui ou à quoi vous est venue l’envie de faire cette démarche de pardon ?

« C’est cette conscience que nous avons blessé l’autre mais aussi nous-même »

Comment avez-vous fait? Par quelles étapes a-t-il fallu passer ?

« J’ai demandé au Seigneur de réussir à me regarder humblement, et d’accepter que je pouvais échouer »

Et quand sait-on que l’on a réussi à se pardonner ?

« Se dire que la victoire est acquise, c’est relâcher la garde face au tentateur »

Qu’est-ce que cela a changé dans votre vie? Quels fruits en retirez-vous ?

« C’est un fruit qui donne de la force, qui vous fait aller plus haut et vous rapproche de Dieu »