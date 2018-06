Pascal Dupraz : « je pense qu’on doit se nourrir de nos échecs pour rebondir »

Pascal Dupraz, footballeur et entraîneur, catholique, actuellement consultant pour TF1. Il publie « Une saison avec Pascal Dupraz, leçon de leadership », où il retrace son expérience du management du sport.

La coupe du monde de football commence. Il faut vivre sur mars pour ne pas le savoir. Pascal Dupraz, ex-entraîneur du Toulouse Football Club (TFC) officie sur TF1. Il livre quelques réflexions sur le premier match, jeudi dernier, qui opposait la Russie à l’Arabie Saoudite (5-0). « Elle a bien commencé pour le pays organisateur », analyse-t-il. Concernant l’équipe de France : « elle est coachée par un sélectionneur charismatique, qui incarne à lui seul le succès ». De la carrière de joueur comme d’entraîneur de Didier Deschamps, il ne retient que du positif. Et de préciser : « il a aussi cette dose de chance qu’il faut ».

Un livre sur le management

Pascal Dupraz n’a pas écrit son livre seul, mais en collaboration avec Frédéric Rey-Millet. « C’est un livre d’abord par solidarité savoyarde parce que mon co-auteur, Frédéric Rey-Millet est écrivain et il écrit au sujet du leadership, au sujet du management. Il écrit, ma foi, fort bien et il m’a convaincu il y a de ça deux ans de faire un bouquin », explique-t-il. L’angle du management est par humilité, pensant ne pas être assez intéressant comme un Didier Deschamps ou un Sir Alex Ferguson (entraîneur emblématique de Manchester United entre 1986 et 2013). Parti du TFC avant la fin de la saison, il fait aussi un bilan de l’échec. « Je pense qu’on doit se servir de nos échecs pour rebondir », conclut-t-il.