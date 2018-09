Un pèlerinage spirituel pendant 9 jours aux côtés de Saint Michel

Une grande neuvaine à Saint Michel Archange pour la France, c’est la proposition du chapelain du Mont Saint Michel. ça commence ce vendredi 21 septembre et jusqu’au 29 septembre pour sa 3ème édition.

Avec Matthieu Jeannet, d’Hozana

À l’initiative d’un groupe de jeune réunis autour de Jean-Baptiste, près de 20 000 priants participeront cette année à la grande neuvaine pour la France à saint Michel Archange, second patron et protecteur de notre pays.

Lancée en 2016 par Jean-Baptiste et quelques amis, en réaction aux différents événements tragiques qui ont touché la France (Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, et l’assassinat du Père Hamel), cette neuvaine a mobilisé dans la prière près de 15 000 personnes dès la première année. Elle a été relayée dans une centaine de paroisses en France, où des messes ont été célébrées spécialement en union de prière le 29 septembre, jour de la saint Michel.

La première neuvaine a été l’occasion de revisiter les interventions de saint Michel dans l’histoire de France (saint Aubert, Charles Martel, Jeanne d’Arc,…). Face à son succès, la neuvaine a été reconduite l’année suivante, avec des méditations sur la lutte contre le mal.

Cette année, les méditations ont été conçues par le chapelain du Mont Saint-Michel, le Père Henri Gesmier, qui est allé fouiller dans les archives pour mettre à jour de magnifiques prières traditionnelles, de plusieurs siècles d’ancienneté ! Elles seront accompagnées de méditations sur des passages de la Bible, et de magnifiques extraits du livre d’Anselm Grün, La sagesse du pèlerin.

Voici le programme des neuf jours :

1er jour : Entrer en action de grâce

2ème jour : Qui est comme Dieu ?

3ème jour : Mener le bon combat de la foi

4ème jour : Tenir ferme dans l’Espérance

5ème jour : L’urgence de la charité

6ème jour : S’enraciner dans la prière

7ème jour : Une vie eucharistique

8ème jour : Dans le cœur de l’Église

9ème jour : Devenir disciple missionnaire

Inscrivez-vous maintenant pour implorer avec plus de 20 000 priants le protecteur de la France !

Le site de communauté de prière vous propose de vous envoyer chaque jour de cette neuvaine, par e-mail: un passage de la bible, une courte méditation de ce passage, deux intentions de prières (une pour la France et une pour vous), un extrait du livre « La sagesse du pèlerin » d’Anselm Grün et la prière des pèlerins et celle à Saint Michel Archange.