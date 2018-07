Père Jacques Hamel : #JeSuisPrêtre

Au lendemain de l’assassinat du Père Jacques Hamel, nombreuses furent les réactions politiques, citoyennes et religieuses. Parmi elles, cette prière, ce cri du coeur, cet appel à la conversion du père Grégoire Bellut.

Ni par puissance, ni par force, mais dans le courage de la foi, l’amour de Dieu et la vérité qui libère, nous vous dirons Christ est Seigneur.

Ni dans les vociférations, ni dans l’idéologie, mais dans l’attention au frère, le service des exclus, la proximité nous vous dirons Christ est Seigneur.

Ni dans la haine, ni dans le mépris, mais dans cette éducation à la paix, dans cette recherche de communion autour de Lui, nous vous dirons Christ est Seigneur.

Ni dans la violence, ni dans l’horreur, mais au service des malades, et dans l’attention aux souffrants dans l’universalité d’un amour qui se partage nous vous dirons Christ est Seigneur.

Ni dans l’indifférence, ni dans l’oubli et le relativisme mondain, mais dans l’écoute des maux de ce temps, et dans l’annonce explicite de la vérité nous vous dirons Christ est Seigneur.

Ni dans la peur, ni même dans l’angoisse, mais en annonçant le salut pour tous, dans l’espérance d’un Dieu qui aime, nous vous dirons Christ est Seigneur.

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »

Père Greg. BELLUT

Curé de l’ensemble paroissial de Joinville le Pont

Diocèse de Créteil