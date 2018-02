« Sur une vache de 850 kilos, il y a 220 kilos de viande » – Rencontre avec un éleveur de vaches Aubrac

Christian Valette était, ce lundi 26 février, le Grand Témoin de Marie-Ange de Montesquieu. Nous l’avons retrouvé au Salon de l’Agriculture.

Des pigeons, des moutons, des poules, des poissons, du fromage et des vaches…. Le Salon de l’Agriculture se tient jusqu’au 4 mars à la porte de Versailles à Paris. Près de 4000 animaux et 1000 exposants y sont réunis. Pour sa 55ème édition, la vache Aubrac est à l’honneur. Originaire du sud de l’Aveyron, ces vaches, allaitantes, sont réputées pour leur viande. Si « Haute », âgée de 6 ans, est tête d’affiche, Christian Valette éleveur à la ferme des Vialars près de Laguiole nous présente Baronne et Dienne. Deux vaches de 12 et 10 ans, calmes, « dix veaux, et un beau poil« . On a parlé, en autre, de la capacité de production d’une vache : « pour une bête de 850 kilos, il y a 220 kilos de viande » indique l’éleveur. Christian Valette vous en dit plus sur cette race :

A réécouter >> Christian Valette, Grand Témoin