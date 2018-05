Yoola, l’agence de voyages pour personnes handicapées

Philantropia – Geneviève del Marmol reçoit Malik Badsi, président et fondateur de Yoola. C’est une agence de voyage spécialisée qui permet aux personnes en situation de handicap de partir en voyage dans les meilleures conditions.

La création de Yoola vient de lhistoire même de Malik Badsi. Un voisin en situation de handicap lui a fait remarquer que c’était très difficile de partir en voyage, encore plus pour aller voir des compétitions sportives. En 2010, il a donc créé son entreprise solidaire pour permettre à une centaine de personnes d’assister à la coupe du monde de football en Afrique du Sud, du premier match à la finale. C’est, depuis, devenu le cœur de métier de l’entreprise : il y a eu les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 et 2016, la coupe du monde de foot de 2014. Le prochain voyage ? « On va enchaîner sur la coupe du monde en Russie », révèle-t-il. Avec seulement une vingtaine de voyageurs, cette édition semble moins attractive que celle de Rio. La plupart des voyageurs seront en fauteuil roulant.

Le stade : un lieu rassembleur

Si Malik Badsi a choisi le sport en général et le foot en particulier, c’est par passion. « Le stade, c’est un lieu assez unique, car on y va par passion, pas par contrainte. C’est un lieu de rencontre », indique-t-il. La passion du sport permet à des personnes en situation de handicap de voyager et parfois de partir à l’étranger pour la première fois. Le stade met aussi tout le monde sur un pied d’égalité. Malik Badsi assure : « on est la seule agence en France, mais aussi la seule agence au monde ».

D’autres destinations

Si l’agence est spécialisée dans le sport, elle développe d’autres destinations. Un des slogans de l’entreprise l’affirme : « le monde est sans limite et on le rend accessible à tous ». Rien n’arrête Yoola et tout peut lui être demandé. Les destinations sont aussi bien en France, au bord de la mer qu’à l’étranger comme à Sydney ou New York par exemple. A côté de cela, Yoola aide les organisateurs d’événements à préparer l’arrivée de public handicapé et ainsi proposer les meilleures conditions d’accueil.