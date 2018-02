Grand Débat – Patrice de Plunkett, Victor Loupan et Henrik Lindell passent en revue l’actualité de la semaine. Au programme : le miracle de Lourdes taclé par Raphaël Enthoven, les Européens sous pression des USA au sujet de OTAN, le massacre en Floride et le problème des armes, l’absence de sépulture pour Michel Déon et le scandale Oxfam.

Le miracle de Lourdes et R. Enthoven : « la notion même de miracle est interdite par Europe 1, qui semble dire qu’il n’est pas normal de croire qu’un miracle puisse avoir lieu »

Alors que la 70e guérison inexpliquée vient d’être reconnue à Lourdes, Raphaël Enthoven a suscité de vives critiques suite à sa chronique sur le sujet, ce 13 février au micro d’Europe 1. Il a ainsi déclaré : « En parlant de miracle […] on fait basculer la religion dans la superstition. » « On avait l’impression d’entendre la radio officielle du Mexique sous Porfirio Diaz, où il était entendu que l’Eglise était une nuisance […] la notion même de miracle est interdite par Europe 1, qui semble dire qu’il n’est pas normal de croire qu’un miracle puisse avoir lieu » affirme P. de Plunkett, avant de renchérir : « Ne disons pas que la science découvrira, parce que nous n’en savons rien. Les vrais scientifiques disent qu’il restera toujours le mystère. Il est évident que la science n’expliquera jamais le secret de l’univers, parce qu’elle ne prétend pas le faire. » Et V. Loupan d’ajouter : « essayer de prouver le miracle par la science c’est très dangereux, car la science ne répond pas à ‘pourquoi’ mais à ‘comment’. » H. Lindell met en garde : « parfois les prêtres minimisent ces récits, ils évitent d’en parler, ils relativisent. C’est dangereux de relativiser parce que ça va à l’encontre de la foi. » « Enthoven devrait se faire l’avocat du diable par rapport à ce qu’il pense être la raison, car là c’est déraisonnable.«

OTAN, Etats-Unis et Europe: « Au sein même de l’OTAN les américains veulent tout contrôler »

La réunion ministérielle de l’OTAN s’est ouverte mercredi à Bruxelles. Les Européens ont décidé d’augmenter leur contribution à l’OTAN. P. de Plunkett explique : « les Américains veulent une réforme pour rendre l’OTAN plus efficace. Le conseil de l’OTAN va entendre les experts de Google : voilà les multinationales actrices de la machine de guerre, et ce officiellement. Et les Américains ne veulent pas de production européenne d’armes, car ils veulent vendre des systèmes d’armes à l’Europe. C’est le mythe de la ‘paix par la force’. » V. Loupan ajoute : « la crise actuelle entre l’Amérique et la Turquie, qui est la deuxième force armée de l’OTAN, montre que au sein même de l’OTAN les américains veulent tout contrôler« .

Tuerie en Floride: « Interdire telles armes ne résoudra rien, c’est se voiler la face »

Suite à la tuerie qui a fait 17 morts dans une école en Floride ce 14 février, H. Lindell affirme: « Il y a toujours cette même question: l’AR-15 est une arme que n’importe qui peut acheter dans beaucoup d’Etats aux Etats-Unis. Trump , pour ne pas interdire les armes, explique le massacre par la maladie mentale de ce jeune. » Selon lui, « ça vient peut-être de cette culture de violence et peut-être d’une société profondément perturbée. Interdire telles armes ne résoudra rien, c’est se voiler la face. » Et Plunkett de soutenir : « Mark Ruffalo a dit: ‘les prières sans les actes sont des mensonges que l’on se fait, Dieu ne les entend pas, elles ne débouchent sur rien‘.«

Pas de sépulture pour Michel Déon : « Je pense que Anne Hidalgo est très souvent à côté de la plaque. Elle pèse 18% dans les sondages et a besoin de communiquer »

Michel Déon mort en décembre 2016 n’aura pas de sépulture dans un cimetière parisien. « Je mettrais un bémol à l’interprétation politique« , affirme Plunkett, « les cimetières parisiens sont sursaturés, et puis c’était un pur littéraire qui ne parlait jamais de politique. » Lindell déclare: « je pense qu’ Anne hidalgo est très souvent à côté de la plaque. Elle pèse 18% dans les sondages et a besoin de communiquer ». « Déon c’est le dernier des hussards, ce mouvement d’écrivains d’après-guerre qui revendiquaient une littérature de droite désidéologisée et contre Sartre. L’enterrer à Paris aurait quand même été assez avisé« , rappelle V. Loupan.

Scandale Oxfam: « Ça montre que les humanitaires ne sont pas des saints mais des gens comme les autres »

L’association Oxfam est éclaboussée par un scandale sexuel. Pour H. Lindell « ce scandale est extrêmement intéressant. Ce qui me surprend beaucoup c’est que ça tarde autant d’en parler et de se lamenter. Est-ce que c’est parce que les humanitaires incarnent le bien ? Quand les prêtres et pasteurs sont pris dans des scandales, ça déclenche tout de suite des rubriques dans tous les journaux. Ça montre que les humanitaires ne sont pas des saints mais des gens comme les autres« .