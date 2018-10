Pèlerinage événement accompagné par Monseigneur Georges Colomb, évêque de La Rochelle et ancien vicaire général des Missions Etrangères de Paris. Pèlerinage complet.

Les 19 martyrs d’Algérie seront béatifiés le 8 décembre en la basilique de Santa Cruz à Oran, en présence de Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran et successeur de Monseigneur Pierre Claverie. À cette occasion, nous vous invitons à vivre un pèlerinage sur les pas de ceux qui ont témoigné de leur foi et sont restés en Algérie durant la décennie noire : Monseigneur Pierre Claverie et ses 18 compagnons, dont les sept moines trappistes de Tibhirine (frères Christian, Bruno, Christophe, Célestin, Luc, Paul et Michel). D’Alger à Oran, voici un pèlerinage pour découvrir le témoignage de ces missionnaires à la foi ardente et prier avec l’église d’Algérie.

« Nos frères et sœurs sont des modèles sur le chemin de la sainteté ordinaire. Ils sont les témoins qu’une vie simple mais toute donnée à Dieu et aux autres peut mener au plus haut de la vocation humaine. » Communiqué des évêques d’Algérie du 20 janvier 2018

Les points forts

• Béatification des martyrs d’Algérie

• Le monastère de Tibhirine

• La basilique Notre-Dame-d’Afrique

• La basilique de Santa Cruz

Programme Mercredi 5 décembre 2018 : Vol aller / Alger Vol Paris / Alger sur compagnie régulière.

Arrivée en fin d’après-midi à l’aéroport d’Alger où vous serez accueillis par votre guide puis, en autocar, vous rejoindrez votre hébergement.

Dîner et nuit à Alger en hôtel ****. Jeudi 6 décembre 2018 : Monastère de Tibhirine / Notre-Dame d’Afrique Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour le monastère trappiste de Tibhirine (80 km d’Alger). Ce monastère a été fondé en 1938. En 1996, sept moines furent enlevés du monastère, lors de la guerre civile algérienne, et assassinés, dont Christian de Chergé. Cette communauté dépendait également de l’abbaye française d’Aiguebelle.

Visite, temps de recueillement et prière au cimetière sur la tombe des sept moines martyrs.

Déjeuner pique-nique dans le jardin du monastère.

Retour à Alger.

Visite de la basilique Notre Dame d’Afrique

Célébration eucharistique.

Dîner et nuit à Alger en hôtel ****. Vendredi 7 décembre 2018 : Alger / Oran Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers Oran (417 km).

Déjeuner.

Tour panoramique.

Célébration eucharistique.

Rencontre avec Monseigneur Jean-Paul Vesco (sous réserve).

Dîner et nuit en hôtel ****. Samedi 8 décembre 2018 : Oran / Vol retour Petit déjeuner à l’hôtel.

Suivi de la messe de béatification des 19 martyrs d’Algérie à la cathédrale d’Oran, où est enterré Monseigneur Pierre Claverie.

Déjeuner.

Transfert à l’aéroport et vol retour Oran / Paris. N.B. : À ce jour, le diocèse d’Oran n’a pas arrêté de façon définitive le détail de l’organisation de la béatification.

