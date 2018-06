Le Débat de la Semaine : Trump et Kim, l’Aquarius, la polémique à La Croix et Macron

Victor Loupan, Guillaume Goubert de La Croix et Jean-Marie de Bourqueney débattent de l’actualité de la semaine. Au sommaire : le sommet Trump – Kim Jung Un, le bras de fer France-Italie autour de l’Aquarius, le traitement de l’avortement au journal La Croix et Macron et le « pognon de dingue ».

Le premier sujet est le bras de fer entre l’Italie et la France au sujet de l’accueil du bateau de sauvetage en mer l’Aquarius. Guillaume Goubert commence en précisant que les relations franco-italienne sont souvent compliquées. Les italiens étant assez fatigué de l’arrogance française. Il note ensuite qu’il faut une cohérence entre le discours et les actes. Il ne conclut : « il faut ouvrir un port ». Pour Jean-Marie de Bourqueney : « on assiste depuis quelques jours au grand bal des hypocrites ». L’Italie qui se ferme pour respecter ses promesses politiques, la France qui ne dit rien pour éviter de se retrouver en contradiction entre discours accueillant et une réalité moins ouverte et l’Espagne qui se place au sauveur pour renforcer le nouveau gouvernement. Et que dire des corses qui se montrent très apte à ouvrir les ports alors que de l’autre côté les nationalistes sont plutôt anti-étrangers. Victor Loupan propose une voie médianes entre accueille et vigilance car les réseaux migratoires sont criminels : « il ne faut pas fermer les yeux ».

Donald Trump et Kim Jong Un, best friends forever ?

« Je ne vais pas bouder mon plaisir dès qu’il y a une initiative en faveur de la paix et de la baisse des tensions », déclare Jean-Marie de Bourqueney. Mais il veut rester vigilant sur les principes abandonnés pour arriver à la paix, la démocratie par exemple. Victor Loupan affirme que Trump « choisit la côte pacifique à la côte atlantique. Ils soumettent la politique à leur intérêt national ». Ce que, selon lui, ne font pas les Européens. Guillaume Goubert nuance : « les pays européens sont unanimes, y compris la Grande-Bretagne, pour répondre aux sanctions commerciales américaines ». Et il se félicite de l’avancée de la paix.

L’affaire La Croix – Thibaud Collin

Le journal La Croix hébergeait un blog, écrit par Thibaud Collin. Après un billet de celui-ci attaquant la position du journal sur l’avortement suite à une billet d’humeur. Il a accusé La Croix de « vichysme mental« . En réaction, son blog n’est plus hébergé sur le site. Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix réagit : « nous n’avons pas censuré Thibaud Collin ». Ses textes sont encore disponibles sur le site. Il trouve non acceptable d’attaquer le journal lui-même mais n’a rien contre les arguments. Une position approuvée par Victor Loupan et Jean-Marie de Bourqueney.

Macron et le « pognon »

Les débatteurs se penchent ensuite sur la vidéo d’Emmanuel Macron dans laquelle il tacle les allocations qui ne permettent pas de sortir de la pauvreté. Guillaume Goubert est mal à l’aise avec cette communication. Victor Loupan affirme : « il faut constater le fait : ça ne marche pas » et suit donc la ligne présidentielle. Tout comme qui Jean-Marie de Bourqueney : « je souscris totalement à ce qui a été dit ».