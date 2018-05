Le Débat de la Semaine : géopolitique et finances

Victor Loupan, Henrik Lindell et Patrice de Plunkett débattent des sujets d’actualité de la semaine. Au menu : les relations entre la France et la Russie suite à l’attentat de samedi dernier perpétué par un tchétchène, la géopolitique des USA au Moyen-Orient et la charge du Vatican contre la finance.

Le premier sujet s’intéresse aux implications internationales de l’attentat de samedi dernier à Paris. Le terroriste étant tchétchène, cela concerne les relations avec la Russie. La Tchétchénie est une république de la fédération de Russie. Victor Loupan, connaisseur de la région, note : « le fait que ce soit un tchétchène exclut déjà le côté tueur solitaire, parce que c’est une société clanique ». L’intervention du président de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui a dit que le terroriste ne se serait pas radicalisé s’il était resté au pays, a fait réagir. « Comment en est-il venu à se radicaliser ? », demande Patrice de Plunkett. Henrik Lindell approuve.

Les mesures européennes contre celles des USA

Le sommet Union Européenne/ Balkans réunit à Sofia le 17 mai a permis aux dirigeants de donner les premières mesures pour contrer les États-Unis. Dans le cadre du retrait de l’accord iranien, Donald Trump a annoncé le rétablissement des sanctions contre les entreprises commerçant avec le pays. Henrik Lindell remarque que : « les responsables européens ont plutôt surpris », par le choix de rester unis et contre les USA. Victor Loupan explique le mécanisme : un règlement, déjà pris pour contourner l’embargo sur Cuba en novembre 1996, mais adapté. Il permet de bloquer la loi américaine. La véritable solution pour Patrice de Plunkett, c’est de créer un système alternatif qui n’utilise pas le dollars et permettent ainsi de contourner les sanctions américaine. C’est en tout cas pour eux, une attaque en règle contre les intérêts européens mais dérivée.

Les violences à Gaza

Le troisième sujet se penche sur les violences à Gaza. Pour Victor Loupan : « c’est lié », avec le deuxième sujet car « c’est le résultat de la pyromanie de Donald Trump ». Dans les violences, Henrik Lindell pointe la faute du Hamas, mais pas que lui. Les manifestations sont aussi une conséquence directe du changement de lieu de l’ambassade US, de Tel Aviv à Jérusalem. « C’est une preuve constante que la géopolitique américaine ne mesure pas les conséquences et ne tient pas compte des réalités ». Ce qui a pour effet selon les débatteurs, de radicaliser encore plus les Palestiniens et de les jeter dans les bras de l’Iran.

La charge vaticane contre la finance

Le Vatican vient de publier un document, par le dicastère du développement intégral et de la doctrine de la Foi, sur le système financier mondial. Le document tacle un système « profondément amorale ». Selon Patrice de Plunkett, il fait un diagnostique économique et financier révolutionnaire et appelle à l’encadrement politique de l’industrie financière. Patrice de Plunkett regrette que le texte ne soit pas repris dans des grands médias. « On attend l’Église catholique sur les sujets sur lesquels les grands média veulent la voir. C’est-à-dire exclusivement les histoires sexuelles », annonce-t-il.