« Culture et évangélisation » : Au programme des Conférences de Carême 2018

Tous les dimanches à 21h00, Radio Notre Dame diffuse les Conférences de Carême réalisées par Fabrice Hadjadj en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une conférence suivie de l’émission Un prêtre Vous Répond.

« Culture et évangélisation »

La culture, un défi pour l’évangélisation

Depuis 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne

Lors du synode sur la nouvelle évangélisation, en octobre 2012, le cardinal Vingt-Trois avait évoqué, à côté du « témoignage de la foi », la « pédagogie de la culture ». Il visait par-là la formation de l’esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi chrétienne et la raison, le devoir des chrétiens de déployer l’espérance dans une culture qui se passe de Dieu.

Que faire de la culture ? L’interrogation apparaît décisive pour l’évangélisation, dans la mesure où, d’une part, de nombreux chrétiens d’Occident perçoivent la culture de leur temps comme un obstacle à la proclamation de l’Évangile et où, d’autre part, la culture contemporaine voit parfois le christianisme comme un fait culturel réducteur susceptible d’appauvrir les richesses créatrices de l’homme.

La rencontre des cultures peut réjouir le regard quand leur confrontation suscite l’inquiétude et la peur. La rencontre est-elle possible, peut-elle être féconde ? L’évangélisation ne reviendrait-elle pas à nier la diversité des cultures ? Peut-on vraiment, aujourd’hui, dans le monde technicisé et globalisé où nous vivons, espérer que l’Évangile du Christ, sa « bonne nouvelle », irrigue à nouveau la ou les cultures vivantes ? Cela peut-il être une tâche pour l’humanité ?

Les conférences des trois années 2016, 2017, 2018 sont conçues pour proposer un discernement chrétien sur la culture contemporaine susceptible d’éclairer les tâches de l’évangélisation à venir.

Chaque année est assumée intégralement par un seul conférencier mais celui-ci a toute liberté de confier tout ou partie de certaines conférences à un autre intervenant.

A l’issue de chacune des conférences aura lieu un temps de prière. La prière sera soutenue par l’adoration eucharistique accompagnée par le chant. Elle sera suivie par les Vêpres puis la Messe.