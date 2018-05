Jean-Yves Carfantan, spécialiste des questions économiques et politiques concernant Le Brésil, et Rebecca Pinheiro, urbaniste franco-brésilienne s’interrogent sur la santé économique du pays : est-ce toujours la même puissance en devenir ?

Présenté comme l’une des futures grandes puissances du monde à venir au début des années 2000, le Brésil est aujourd’hui en retrait sur la scène internationale. Le B des Brics s’en est-il allé ? Pour Jean-Yves Carfantan, oui. « Le pays vit depuis maintenant cinq ans une double crise qui est en quelque sorte le point d’aboutissement de difficultés qui ont commencé très tôt » analyse-t-il. Le colosse avait bien des pieds d’argile. Le problème vient du modèle même de l’Etat. Avec la croissance économique grâce aux matières premières, il s’est appuyé sur une dépense publique très forte. C’est « une économie extrêmement dirigée par la puissance publique », au point de parler parfois de « Colbertisme tropical ». Le problème est que le pays s’isole alors que l’économie et les marchés se mondialisent.

Pétrobras : un scandale symptomatique

L’affaire Pétrobras secoue le Brésil depuis 2014. Ce scandale de corruption politico-financier basé sur l’entreprise d’état Pétrobras illustre l’un des problèmes du pays. « La plupart des entreprises passent beaucoup plus de temps à chercher à obtenir des faveurs de l’Etat, des marchés garantis qu’à se battre pour la concurrence et innover ». Il y a aussi une inflation d’entreprise publique avec une quarantaine créée en 10 ans. Cela permet de donner du travail, de surfacturer des marchés publique et de toucher des commissions en échange. Mais est arrivée une nouvelle génération de juge et de journaliste qui ne veulent plus de ce système et qui voient le droit comme un instrument de transformation sociale assure Rebecca Pinheiro. Les élections générales qui arrivent vont renouveler le personnel, le pouvoir exécutif et législatif. Peut-être que cela va permettre un changement du personnel politique.