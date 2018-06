J’ai testé pour vous : l’application Quaestyo

L’été arrive. Des amis vont passer. Ils auront envie de découvrir Paris. Mais vous n’en pouvez plus du triptyque Tour Eiffel, Louvre, cathédrale Notre Dame. La solution : Quaestyo. Une application qui fait découvrir des endroits de la ville au travers d’un jeu d’enquête interactive en équipe.

Avec mon groupe d’amis, nous avions rendez-vous à Châtelet-Les Halles, sous la canopée. L’enjeu ? Tester l’application Quaestyo. Un test aussi bien pour nous que pour les développeurs de l’application. La version finale sort le 23 juin prochain. Quaestyo est une application qui allie plusieurs choses : jeu d’enquête, escape game, visite, interaction en équipe. En équipe, il faut résoudre une énigme grâce à différentes épreuves. Des épreuves qui arrivent et sont résolues sur le téléphone. Mais pour réussir, il faut avoir l’œil et bien observer son environnement. Bertrand Penninckx, le dirigeant de l’application, développe le concept et explique comment l’idée lui est venue.

Halles Hacker

Première étape : télécharger l’appli et se créer un compte. On choisit une aventure, on crée l’équipe, et le jeu peut commencer. Un tutoriel précise les fonctionnalités qui vont nous permettre de résoudre les énigmes. Le Pitch est simple pour cette aventure. On doit empêcher une attaque numérique d’un groupe de hacker contre les Halles. Mais attention, le temps pour les contrer est réduit. Le minuteur tourne. Nous voilà donc à courir de la canopée à l’Église Saint-Eustache en passant par la Place Carrée à la recherche du moindre indice. Parfois compliquées, parfois simples, les épreuves sont plutôt équilibrées. Comme nous sommes particulièrement brillants, nous réussissons à sauver les Halles de l’attaque. Quand on regarde l’heure, on voit qu’une heure est passée. Nous avions l’impression que cela faisait seulement 30 minutes.

Le futur déjà imaginé

Plusieurs aventures sont déjà prêtes. Les versions 2 et 3 de l’application sont déjà imaginées. Et le développement international déjà envisagé, comme le révèle Bertrand Penninckx.

Une activité sympathique qui permet de découvrir certains lieux de Paris et s’amuser. Et, accessoirement, sauver les Halles.