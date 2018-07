Laetitia Calmyen : une vie au service de la doctrine de l’Eglise

Grand Témoin – Laetitia Calmyen, consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi raconte son combat de tous les jours pour promouvoir et enseigner la parole sociale de l’Eglise au micro de Louis Daufresne.

D’abord infirmière puis professeure au Collège des Bernardins, Laetitia Calmyen nous décrit son cheminement dans la foi et dans son rapport aux autres. Consacrée vierge à l’âge de 38 ans dans le diocèse de Paris, cette infirmière de profession exprime un attachement tout particulier à la valeur incommensurable de la Vie et mène depuis toujours un combat passionnel contre l’euthanasie.

Un appel pour déchiffrer la parole de Dieu

C’est après la naissance de son petit frère atteint d’un lourd handicap que Laetitia Calmyen ressent au plus profond d’elle la nécessité du dévouement aux plus vulnérables. Elle devient infirmière et se spécialise en parallèle sur la théologie du corps de Jean-Paul II à l’Institut théologique de Bruxelles.

C’est en 2009 que le cardinal Vingt-Trois lui lance un appel pour venir enseigner la théologie morale au Collège des Bernardins. Convaincue que c’est en réalité Jésus lui-même qui lui tend la main, elle accepte et change de vie.

Début 2018 le pape François la nomme consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. Parmi les sujets abordés avec Louis Daufresne : la fin de vie.