Jean-Daniel Tordjman : « regarder partout dans le monde ceux qui réussissent le mieux »

Grand Témoin – Jean-Daniel Tordjman multiplie les casquettes : inspecteur général des finances, ambassadeur en charge des investissements internationaux, président du Club des Ambassadeurs, président du Cercle des Nouveaux mondes. Il vient débriefer l’actualité internationale dense des ces derniers jours et celle qui arrive.

Jean-Daniel Tordjman commence par évoquer le somment entre Kim Jong Un, le dirigeant de la Corée du Nord et Donald Trump qui doit se tenir le 12 juin à Singapour. Il note : « je crois qu’il est difficile de conseiller quelque chose à Donald Trump ». Mais reconnaît : « on a à faire à quelqu’un d’assez redoutable en négociation », et de nuancer « mais qui n’a pas la pratique du monde diplomatique ». De sa longue carrière diplomatique, il a appris que : « les Coréens du nord, comme du sud et les Chinois sont terrifiés par Donald Trump, ils ne savent pas ce qu’il va faire ». Il peut apporter du mieux comme du pire à cette situation.

L’économie nationale a développer

En tant que conseiller économique dans la diplomatie, il a travaillé à faire venir des investisseurs étrangers en France. Il regrette deux choses : l’imposition et la réglementation, qui, pour lui, empêche la France d’atteindre son potentiel. « On croule sous les textes. C’est une furie législative et réglementaire », tance Jean-Daniel Tordjman. Il faut éviter de faire fuir les entrepreneurs et les cerveaux qui sont ceux qui tirent la croissance française. Des premiers de cordée dans le langage d’Emmanuel Macron. Il ne faut pas voir ça comme un cadeau fait aux personnes aisée. « On en a rien à faire des riches, mais on a à faire de l’économie nationale », assène-t-il. Pour lui, ce que fait le président de la république va dans le bon sens mais manque de pédagogie et de lutte contre la dépense publique. Pour avoir une économie au mieux, il faut « regarder partout dans le monde ceux qui réussissent le mieux ». Et donc s’inspirer du modèle américain, canadien, japonais …