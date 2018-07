Frère Michel Van Aerde : de la théologie contre le burn out

Le Grand Témoin – Louis Daufresne reçoit le Frère Dominicain Michel Van Aerde, docteur en théologie et fondateur de l’université en ligne Domuni. L’ancien Provincial du sud de la France revient sur les étapes de sa vie au service de Dieu. Il publie « Venez-vous reposez – antidotes spirituels au burn out ».





Michel Van Aerde naît en 1950 dans le nord de la France à St Omer. Il grandit à Douai et dès l’âge de cinq ans prend conscience de l’importance d’une rencontre intime avec Dieu pour une réelle conversion. Un matin, alors que le soleil n’est pas encore levé, Michel Van Aerde, lors d’une balade en solitaire, fait l’expérience inédite et surprenante de la révélation spirituelle. Il ressent soudainement et pour la première fois une présence qui marque pour lui le début d’une nouvelle étape dans son cheminement de foi.

La parole de Dieu, remède contre le burn out

Dans son livre, Frère Michel Van Aerde aborde le lien entre ce syndrome nouveau qui gangrène le monde du travail, et le christianisme. Selon lui le « burn out » serait à l’origine, une recherche malsaine du plaisir superficiel et une accumulation de « l’avoir et du paraître » qui ne mène pas au bonheur véritable. Il nous invite donc à accepter le vide et la solitude pour discerner ce qui va réellement nous enrichir. Une richesse précieuse que seule la parole de Dieu pourrait nous apporter.

« Il faut se demander : quel est mon vrai désir ? » – Frère Michel Van Aerde

Le Frère Michel Van Aerde aborde avec Louis Daufresne de nombreuses questions théologique existentielles, et revient longuement sur Domuni, l’université de théologie en ligne dont il est le directeur.