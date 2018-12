Les vérités 2018 – Face aux trois nouveaux défis que sont la démographie, les nouvelles technologies, le réchauffement climatique, l’anarchie menace notre civilisation. La voie de l’espérance subsiste malgré tout.

Ces trois défis étant de nature différente, il n’est pas possible de les hiérarchiser. Par contre leur importance est telle que leur ampleur doit être considérée comme d’ordre géopolitique puisqu’ils touchent les cinq continents.

1- La démographie. C’est un sujet que nous évoquons fréquemment, mais il faut bien en saisir l’importance lorsqu’il s’agglomère aux deux autres défis. La terre fait vivre à l’heure actuelle sept milliards d’humains contre un milliard en 1900. Les chiffres de neuf puis dix milliards sont annoncés pour 2050.

Nourrir une telle population constitue un premier défi ayant aussi pour conséquence non seulement des migrations massives, mais c’est aussi une des causes du réchauffement climatique.

2- Les nouvelles technologies. Le XIXème siècle a vu la naissance de la révolution industrielle, le XXème siècle son épanouissement avec la naissance du nucléaire et de l’informatique. Le XXIème siècle, le nôtre, voit s’imposer simultanément trois novations.

– La robotique autorisant un accroissement continu de la productivité industrielle.

– L’intelligence artificielle qui non seulement supplée l’intelligence humaine, mais la dépasse dans certains cas.

– L’explosion d’Internet qui révolutionne les rapports personnels et sociaux. Actuellement quatre milliards d’humains sont connectés, en créant d’innombrables nouveaux rapports sociaux, mettant souvent en cause concepts et partis politiques.

3- Le réchauffement climatique. Certes, les conférences se succèdent sur le sujet et notre planète, aujourd’hui, vit avec un degré supplémentaire de température et des émissions de CO2 croissantes, mais les opinions publiques, dans leur ensemble, ne sont pas traumatisées par cette alerte majeure. Le président américain va même jusqu’à nier le phénomène, malgré une Floride qui s’est embrasée tout l’été !

Déjà, en 2018, avec notre 1 degré supplémentaire, les fontes des glaces s’accélèrent, les insectes sont en voie de disparition, à commencer par les abeilles, les sécheresses deviennent un souci majeur pour les agriculteurs, etc…

Que se passera-t-il si les émissions de CO2 entrainent un réchauffement de deux, trois ou même quatre degrés, et à quelle échéance ?

Nous entrons dans le domaine de l’imprévisible et peut être même dans celui de l’apocalypse touchant des milliards d’humains qui on maintenant la capacité de s’informer mutuellement.

L’inconnu qui subsiste est la date à laquelle un clash climatique entraînera une panique amplifiée par les réseaux Internet.

Où se situe la voie de l’espérance ? Dans une nation, ou même un groupe d’hommes ayant le sens de la prospective et décidant de choisir un lieu de résidence pour vivre selon de strictes règles écologiques avec les possibilités résiduelles du moment. Le modèle pourrait alors servir de modèle de vie à la nouvelle génération.

A combien d’humains le modèle pourra-t-il s’appliquer ? Seule l’Histoire pourra nous donner la réponse.