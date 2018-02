Les rendez-vous de la Philharmonie en février 2018

Les concerts à La Philharmonie ont lieu à la grande salle Pierre Boulez (sauf mention contraire).

Week-ends thémathiques

Hitchkock : du 2 au 4 février

Psychose et Vertigo en concert live et le premier vrai thriller, The Lodger (1927), toujours avec un orchestre en live.

Chine : du 9 au 11 février

A l’occasion du Nouvel An chinois, de l’opéra chinois du XVIe siècle à la musique d’aujourd’hui, en passant par le cinéma muet des années 1930 à Shanghai.

Pascal Dusapin : les 17 et 18 février

L’icône de la musique contemporaine sur tous les tons : de la voix à l’orchestre, et même le cirque !

Voix

Lundi 5 février à 20h30

Un Requiem Allemand de Brahms et les Chants bibliques de Dvorak par Thomas Hampson et Miah Persson, avec le chœur Accentus et Orchestra Gulbenkian dirigé par Laurence Equilbey.

Mardi 6 février à 20h30

« Bach en sept paroles V – Des Profondeurs »

Le cinquième concert de la série de Cantates de Bach est consacré à des œuvres de jeunesse, avec un Lamento de Johann Christophe Bach. Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion invite les quatre solistes de premier plan.

Jeudi 8 février à 20h30

Requiem de Campra

In Convertendo de Rameau

Les Talents lyriques et le Chœur de chambre de Namur, sous la direction de Christophe Rousset, offrent une des grandes pages du baroque français.

Mercredi 14 février à 20h30

Diana Damrau & Jonas Kaufmann

Deux voix d’exception pour une soirée entièrement consacré à Italienisches Liederbuch de Hugo Wolf. Au piano, le grand maître d’accompagnement, Helmut Deutsch.

Vendredi 16 février à 20h30, Salle des Concerts – Cité de la musique

Requiem de Henze

Un Requiem sans paroles « Neuf concerts spirituels » pour piano solo, trompette concertante et grand orchestre de chambre, est interprété par l’Ensemble intercontemporain et son chef Matthias Pintscher. Une conférence avant le concert, en accès libre, sera tenue à 19h à l’Amphithéâtre.

Piano

Vendredi 9 février à 20h30

Nelson Freire

Grand maître brésilien joue Bach, Brahms, Chopin et Debussy.

Lundi 12 février à 20h30

Rafal Blechacz

Premier Grand Prix au concours Chopin à Varsovie en 2005, il revient à Paris avec Mozart, Chopin et surtout, le Carnaval de Vienne de Schumann.

Lundi 15 février à 20h30

Elisabeth Leonskaja

Grande dame de piano dans ses éléments : sonates de Mozart et Etudes Symphoniques et Papillons de Schumann.

Orchestre et musique de chambre

Mercredi 7 février à 20h30

Mischa Maisky, Janine Jansen, Martha Argerich

Deux trios au programme : le Deuxième de Chostakovitch et celui de Tchaïkovski.

Lundi 19 février à 20h30

Royal Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam

Sous la baguette de Semyon Bychekov, les musiciens des Pays-Bas proposent le Concerto pour deux pianos de Max Bruch avec les sœur Labèque, et la Cinquième Symphonie de Chostakovitch.

Mercredi 21 et Jeudi 22 février à 20h30

Orchestre de Paris

Dirigé par son chef Daniel Harding, l’altiste Antoine Tamestit interprète le Concerto pour alto de Jörg Widmann. En deuxième partie, la bouleversante Neuvième Symphonie de Mahler.