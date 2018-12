Les plus belles soirées à la Philharmonie

Les festivités ont pris fin, mais à la Philharmonie, la fête continue au rythme de belles musiques !

Musique symphonique

Ciné concert : Star Wars- L’Empire Contre-attaque

Orchestre national de l’Île de France joue la musique de John Adams sous la direction de Ernst van Tiel. Le concert du soir est précédé de débat (entrée libre à 18h30) sous le thème de « Star Wars, divertissement-culte ou grand œuvre mythique ? »

Samedi 5 janvier 15h et 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Week-end Berlioz

Soirée Harold par Les Siècles

L’orchestre Les Siècles dirigé par son chef François-Xavier Roth, grands spécialistes de la musique française, offre une soirée symphonique de luxe 100 % Berlioz !

Harold en Italie

Le Carnaval Romain, ouverture

Ouverture de Benvenuto Cellini

Ouverture de Béatrice et Bénédict

Vendredi 11 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Empereur

La talentueuse chef Elena Schwarz dirige l’Orchestre Pasdeloup

ElzbietaSikora :Cinq Miniatures (n° 5)

Berlioz :Les Troyens (Marche troyenne)

Beethoven :Concerto pour piano n° 5 « Empereur » ; Symphonie n° 5 (Jonathan Gilad, piano)

Samedi 12 janvier à 15h ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

L’Oiseau de feu

L’orchestre « sans chef », Les Dissonances rassemblent des jeunes musiciens autour du violonisteDavid Grimal qui interprète le Concerto pour violon de Korngold. Ils s’attaquent à L’Oiseau de feu de Stravinski.

Prokofiev : L’Amour des trois oranges (suite)

Korngold : Concerto pour violon

Stravinski : L’Oiseau de feu (suite de 1945)

Lundi 14 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Emmanuel Pahud

Le jazzy Concerto pour flûte de Jacques Ibert sera joué par Emmanuel Pahud (flûte solo de l’Orchestre Philharmonique de Berlin) avec l’Orchestre de chambre de Paris sous la direction de Douglas Boyd.

Mozart : Fantaisie sur La Flûte enchanté

Ibert : Concerto pour flûte

Ravel : Le Tombeau de Couperin

Beethoven : Symphonie n° 2

Mercredi 16 janvier à 20h30 ; Cité de la musique, Salle des concert

Concert en famille : Le loup !

Dans le cadre de week-end « Fais-moi peur ! », ce concert met en avant les contes peuplés d’animaux et des créatures fantastiques. Avec solistes de l’Orchestre national de France et Claude Nadeau (récitante).

Ravel : Ma Mère L’Oye

Prokofiev : Pierre et le Loup

Samedi 19 janvier à 16h30 ; Cité de la musique, amphithéâtre

America

L’Orchestre Pasdeloup dirigé par Jean-François Verdiers’associe à Awek Blues Band pour un programme 100 % américain et swing ! des musiques de Gershwin, Bernstein, John Wilimas et John Adams vous entrainent dans un bon humeur.

Samedi 26 janvier à 15 h ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Histoire du soldat

Des musiciens de l’Orchestre de Paris et des solistes de l’Ensemble Intercontemporain interprète l’Histoire du Soldat de Stravinsky, miniature du pacte faustien avec le diable. Avec EricRuf de la Comédie-Française en récitant et le danseur Alban Richard.

Dimanche 27 janvier à 16h30 ; Philharmonie, le Studio

Jazz at the Philharmonie

En hommage à Charlie Parker et la série qu’il a inauguré en 1949 intitulée « Birdwith Strings » où le saxophoniste était accompagné par une petite section de cordes et de bois, La Philharmonie réunit un plateau exceptionnel sur de nouveau arrangement.

Dimanche 27 janvier à 20h30 ; Philharmonie,Grande salle Pierre Boulez

Pierre-Laurent Aimard

L’un des grands maître du piano de nos jours s’attaqueenfin auxVariations Goldberg. Concert à ne pas manquer !

Lundi 28 janvier à 20h30 ; Philharmonie,Grande salle Pierre Boulez

Hiver russe

L’Orchestre national d’Ile-de-France joue, sous la direction de Jamie Phillips, deux grandes pages du répertoire russe, le 2e Concerto pour violon de Prokofiev (Nicolas Dautricourt au violon) et les Danses Symphoniques de Rachmaninov, sera précédées par la création française de GloriusClouds de DaiFujikura, l’un des compositeurs représentants de la nouvelle génération de compositeurs.

Mardi 28 janvier à 20h30 ; Philharmonie,Grande salle Pierre Boulez

Musique vocale

Nuits d’été

La mezzo-soprano Karine Deshayes chante les Nuits d’été dans une après-midi d’hiver ! Avec l’Orchestre national d’Île de France, Fabien Gabel (direction).

Berlioz : Le Corsaire, ouverture ; Les Nuits d’été

Ravel : Daphnis et Chloé (suite n° 1)

Roussel : Bacchus et Ariane (suite n° 2)

Dimanche 13 janvier à 16h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

La Clé d’écoute avant le concert (salle de conférence à 15h45, entrée libre) prépare nos oreilles et pendant le concert, les enfants (dont les parents assistent au concert) peuvent participer à la récréation musicale (16h, tarif incluant le goûter : 10 € par enfant)

Placido Domingo – Gala Verdi

Le légendaire ténor Placido Domingo est de retour à Paris dans le grand répertoire verdien, en compagnie de trois chanteurs de haut vol. avec Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France sous la direction de Mikko Franck

Vendredi 18 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Messe en si mineur de Bach

David Stern et son ensemble Opera Fuoco s’approche au plus près de la version originale ; grâce à la présence du chœur d’enfants TolzetKnabenchor.

Lundi 21 janvier à 20h30 ; Cité de la musique, Salle des concerts

Airs sérieux et à boire par Les Arts Florissants

William Christie, au clavecin et entouré de chanteurs et musiciens des Arts Florissants, propose les airs de cour français rarement interprétés.

Mardi 22 janvier à 20h30 ; Cité de la musique, Salle des concerts

Piano

Barenboim joue Beethoven

Infatigable Daniel Barenboim entame une nouvelle intégrale des Sonates de Beethoven, qu’il a déjà gravées deux fois, à la fin des années 1960 et en 1985.

Sonates n° 8 op. 13 « Pathétique », n° 12 op. 26 « Marche funèbre », n° 25 op. 79, n° 28 op. 101

Mardi 8 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Orchestre de Paris

Yuja Wang dans le Concerto de Schumann

La virtuose chinoise Yuja Wang interprète le Concerto de Schumann sous la baguette dynamique de Michael Tilson Thomas

Berlioz : Le carnaval romain, ouverture

Schumann : Concerto pour piano

Brahms : Symphonie n° 2

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez



Le 4e Concerto pour piano de Beethoven par Radu Lupu

L’ancien directeur artistique de l’Orchestre de Paris, PaavoJärvi revient pour un programme éclectique, avec le 4e Concerto de Beethoven avec le pianiste mythique Radu Lupu comme point culminant.

Liszt : Méphisto-Valse

Beethoven : Concerto pour piano n° 4

Scriabine : Symphonie n° 2

Mercredi 23 et jeudi 24 janvier à 20h30 ; Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez