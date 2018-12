Les plus beaux concerts de Radio France en janvier à l’Auditorium de Radio France

Edith Walter a rassemblé les rendez-vous musicaux à ne pas manquer en ce début 2019.

Musique symphonique

La Neuvième Symphonie de Beethoven

Marek Janowski dirige l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France dans la symphonie-monument de Beethoven.

5 janvier à 20h, 6 janvier à 16 h

Un voyage musical

L’orchestre national de France, sous la baguette du chef danois Thomas Søndergård, invite à un voyage en compagnie d’Elgar (Cockaigne, In London Town), de Lalo (Concerto pour violoncelle par Raphaël Perraud, premier violoncelle de l’Orchestre) et de Sibelius (Symphonie n° 5)

10 janvier à 20h

Week-end Bertrand Tavernier / musique de film

11 janvier à 20 h : musiques de films La Grande Illusion, Carnet de bal, Pierrot le fou, Rafles sur la ville… Orchestre Philharmonique de Radio France, Bruno Fontaine, direction

12 janvier à 20 h : musique de films La Belle et la Bête, La Fille du diable, Les Enfants du paradis, Les Misérables, Madame Bovary… Orchestre national de France, Philippe Béran, direction

Autres concerts :

13 janvier à 16 h ;

13 janvier à 18 h (les grandes chansons du cinéma français)

Deux symphonies russes de Rachmaninov et Chostakovitch

La 1re Symphonie de Rachmaninov, écrite par un jeune homme de 22 ans, et la 6e de Chostakovitch, élégiaque et grimaçante. L’Orchestre national de France est dirigé par le chef estonien Neeme Järvi.

17 janvier à 20h

La « Tragique » de Mahler

L’Orchestre Philharmonique de Radio France livre une interprétation frénétique de ce chef-d’œuvre symphonique sous la direction de son chef Mikko Franck.

18 janvier à 20h

Le « Titan » de Mahler

C’est au tour de l’Orchestre national de France de livrer une autre symphonie de Mahler, le « Titan ». La soirée sera complétée par Les Hébrides de Mendelssohn et le Concerto pour violon n° 3 de Saint-Saëns.

24 janvier à 20h

Rêve de Hongrie – Barbara Hannigan

La cantatrice et chef Barbara Hannigan est l’une des artistes les plus excitants en ce moment. Elle a un extraordinaire talent de rendre à la musique du 20e siècle sa formidable modernité. C’est ce qu’elle propose dans un programme Bartok, Haydn, Ligeti et Kurtag.

25 janvier à 20h

Musique de chambre et orgue

Bartok par le quatuor Diotima

Le Quatuor Diotima poursuit les quatuors de Bartok. Pour ce deuxième volet de trois concerts, il propose les 2e et 4e quatuors, toujours associé à Schubert (n° 14)

20 janvier à 20h

Hommage à André Isoir : Transcriptions de Cantates de Bach pour orgue

Michel Bouvard et François Espinasse rendent hommage à André Isoir, génial transcripteur dont l’intégrale Bach demeure une référence dans l’histoire du disque.

30 janvier à 20h