Chronique lyrique : les rendez-vous de l’Opéra de Paris en février

Nous retrouvons deux œuvres du XIXe siècle à l’Opéra Bastille, œuvres très aimées, très connues par un large public.

Le Barbier de Séville de Rossini et La Traviata de Verdi. Mais notez que pour les trois dernières de cet opéra, le rôle de « la Traviata » sera tenu par une star : Anna Netrebko. Autres reprises magnifiques au Palais Garnier plus rarement jouées : Le Château de Barbe bleue de Béla Bartók et la Voix humaine de Francis Poulenc.

Le Château de Barbe Bleue est une œuvre de jeunesse du compositeur Hongrois d’une grande force dramatique. Cette histoire vient à l’origine d’un conte français du XVIIe siècle qui mêle féérie et cruauté. Un seul acte avec seulement le dialogue d’un homme et d’une femme sur scène et un unique décor.

Une femme passionnée mais possédée par une curiosité destructrice va être la prochaine victime de Barbe Bleue. Les précédentes victimes sont derrières les portes qui cachent des instruments de torture, armes de guerre et autres, mais la somptueuse musique de Bartók magnifie avec éclat les images terrifiantes.

Après ces soixante minutes de cette musique prodigieuse suivra le drame d’une autre femme, la Voix humaine. Une amoureuse passionnée et désespérée implore lors d’une conversation téléphonique, l’homme qu’elle aime.

Le célèbre metteur en scène Warlikowski a perçu dans les deux œuvres une même conscience féminine, une même sensation d’enfermement et d’étouffement, d’où un même fil dramaturgique.