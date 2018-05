Se balader dans le beau XVIe siècle grâce à Harry Bellet

Harry Bellet, journaliste au Monde, est l’invité de Un livre, Une voix pour le deuxième volume des « Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse » (Actes Sud). Un roman picaresque qui suit Jean Jambecreuse un peintre inspiré de Hans Holbein.

C’est à cause de Gérard Depardieu qu’Harry Bellet s’est lancé dans l’écriture d’une trilogie suivant Jean Jambecreuse. Au musée des Beaux Arts de Bâle, devant un tableau de 1516 représentant le bourgmestre de la ville, Jacob Meyer, il lui a trouvé un certain air de ressemblance avec l’acteur. De là, il s’est plu à imaginer la vie de Gérard Depardieu à la Renaissance. Mais pour son livre, c’est le peintre du tableau qu’il a voulu suivre. Hans Holbein est devenu Jean Jambecreuse, pour plus de liberté pour le personnage. « Tout ce qu’on sait de Holbein, je l’ai respecté », tient à préciser l’auteur.

Une période de changement

Si Harry Bellet a choisi la Renaissance, c’est parce que c’est une époque de grand changements. Religieux, déjà, avec la réforme. Ce qui a entraîné un renouveau dans les arts car moins de commande de l’Église. Le genre pictural du portrait s’est développé pour des bourgeois et non plus uniquement des nobles ou l’Église. C’est le début de l’exploration du monde, avec la découverte pas les européens de nouvelles routes de voyage vers les Indes. Les techniques de travail se développent, la médecine aussi. Entre les puissances européennes, les souverains espagnol, anglais, turc et français ont le même âge et sont : « bourrés de testostérone ». Le contexte international n’en est que plus tendu. Dans cette période bouillonnante, il est possible de raconter de nombreuses histoires. Jean Jambecreuse est plongé dans la révolte des Rustaud, un révolte paysanne. Changement : ici ils s’appuient sur des textes très précis de Luther. « C’est la première fois qu’on a une révolte paysanne avec des revendications », explique Harry Bellet.

