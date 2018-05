Le conservatisme à la lettre

Aux Rendez-vous de l’histoire – Olivier Dard, professeur d’histoire contemporaine à Paris IV (Sorbonne), vient présenter son « Dictionnaire du conservatisme » (Le Cerf), un ouvrage qu’il a codirigé avec Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois.

Ce dictionnaire était en gestation depuis quelque temps dans l’esprit de Frédéric Rouvillois. Mais : « la conjecture politico-électorale de l’hiver dernier », accéléré les choses selon Olivier Dard. Les éditions du Cerf ont accepté mais pour une sortie quelques mois plus tard. Les auteurs ont donc tous dû travailler à marche forcée. C’est, au final, une centaine d’auteurs qui signent les différents mots de ce dictionnaire. Des universitaires pour la plupart mais pas que. Quelques contributeurs au conservatisme ont participé. Ils ont travaillé « avec le soucis qui était de notre de mettre en regard un certain nombre d’interprétations qui peuvent être variables selon les auteurs considérés », explique l’auteur. Le mot « conservateur », « n’est pas univoque en terme d’analyse et d’interprétation », poursuit-t-il. La forme du dictionnaire permet de montrer cette diversité.

La difficile définition

Définir le conservatisme n’est pas chose facile. « Ce n’est pas une essence », indique Olivier Dard. Il change de forme et de définition en fonction du lieu et de l’époque dans lequel il se trouve. Ce n’est pas en soi une doctrine ou une idéologie car cela imposerait un nombre de définition et qu’il s’y tienne. « Ce qui caractérise le conservatisme, c’est justement une très forte capacité d’adaptation, un certain pragmatisme », révèle Olivier Dard. Il veut choisir ce qu’il garde ou non dans la société. S’il est proche de certaines notion comme la réaction, la tradition, il peut aussi s’en écarter si cela ne va pas aux penseurs conservateurs. Cela permet des alliances de terme comme libéral-conservateur, ce qui n’est pas antinomique. Cela explique aussi l’existence d’un conservatisme de gauche alors que c’est une notion plutôt classée à droite.