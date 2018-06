Les hauts lieux de musique sacrée à ne pas manquer cet été

Edith Walter nous invite à découvrir les hauts lieux de musique sacrée de l’été 2018.

La splendide basilique, premier bien français inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, est un écrin idéal pour recevoir les plus belles et les plus célèbres œuvres du répertoire, comme le lumineux Requiem de Fauré ou le splendide oratorio de Carl Philipp Emanuel Bach, La Résurrection et l’Ascension de Jésus.

Mais les Rencontres Musicales de Vézelay, c’est aussi l’ensemble de ces moments et ces lieux conviviaux et champêtres, avec cette année la pop de Natalia Doco, la chanson d’Inglenook ou à la musique country des Frères Bandini.

Jeudi 23 août à 16h : Avallon, Collégiale Saint-Lazare

« Le Romantisme au chœur » – Mendelssohn, Brahms, Wolf, Fauré

Figure Humaine Kammerchor, Denis Rouger, direction

Jeudi 23 août à 21h : Vézelay, Basilique Sainte-Marie-Madeleine

Cavalli : La Paix des Pyrénées

Galilei Consort, Benjamin Chénier, direction

Vendredi 24 août à 16h : Saint-Père, église Notre-Dame

« Deo gratias Anglia – musique de la guerre de Cent Ans »

Ensemble Céladon, Paulin Bündgen, contre-ténor & direction musicale

Vendredi 23 août à 21h : Vézelay, Basilique Sainte-Marie-Madeleine

Requiem de Fauré et œuvres vocales de Poulenc et Debussy

Ensemble Aedes, Les siècles, Mathieu Romano, direction

Samedi 25 août à 16h : Asquins, église Saint-Jacques-le-Majeur

« François Ier & Charles Quint, ennemis d’état » – Janequin, de Morales, Desprez, de Sermizy

Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse, contre-ténor & direction

Samedi 25 août à 21h : Vézelay, Basilique Sainte-Marie-Madeleine

C.P.E. Bach : La Résurrection et l’Ascension de Jésus

Arsys Bourgogne, Pulcinella Orchestre (dir. Ophélie Gaillard), Mihaly Zeke, direction

Et aussi :

Les 24 et 25 août :

Petit-déjeuner en musique avec des artistes du Festival à 9h

Apéro-concert à 12h

Mise-en-oreille et Concerts champêtres à 14h30

Mise-en-oreille du concert du soir à 19h

Concerts de nuit aux alentours de minuit…

Le 26 août :

Messe à la basilique à 11h avec la participation d’Arsys Bourgogne, Mihaly Zeke, direction

Au cœur d’Auvergne-Rhône-Alpes, le 52e Festival de musique de la Chaise-Dieu propose du 18 au 28 août un havre de paix et de sérénité, sublimé par la musique classique dans une généreuse invitation à l’excellence et au partage.

33 concerts se tiendront ainsi dans l’abbaye de La Chaise-Dieu (abbatiale Saint-Robert et auditorium Cziffra) et dans d’autres lieux de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, fidèles à la grande tradition de musique sacrée. Ils seront complétés par une quarantaine d’événements en accès libre, qui incarnent l’esprit de partage et de convivialité.

Les temps forts du Festival dans l’Abbatiale Saint-Robert

Samedi 18 août à 21h

Haendel : Israël en Egypte (arrangement de Mendelssohn)

The King’s Consort, Choir of The King’s Consort, Robert King, direction

Dimanche 19 août à 15h

« Beethoven, héroïque et sacré »

Schubert : Stabat Mater ; Beethoven : Le Christ au mont des Oliviers, Symphonie n° 3 « Héroïque »

Vokalakademie Berlin, Le Cercle de l’harmonie, Jérémie Rhorer, direction

Mardi 21 août à 21h

« Histoires sacrées de Charpentier »

Ensemble correspondances, Sébastien Daucé, direction

Jeudi 23 août à 21h

Haydn : La Création

Accentus, Insula Orchestra, Laurence Equilbey, direction

Vendredi 24 août à 21h

« Messe à double chœur »

Œuvres de Pincemaille, Bruckner, Martin, Tallis

Spirito, Nicole Corti, direction

Samedi 25 août à 21h

Michaël Levinas : Passion selon Saint Marc – une passion après Auschwitz

Ensemble vocal de Lausanne (dir. mus. Daniel Reuss), Orchestre de Chambre de Lausanne, Marc Kissoczy, direction

Et aussi :