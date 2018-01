Le papa de Titeuf : primé au festival de la BD chrétienne

Le « Festival international de la bande dessinée d’Angoulême » qui avait débuté le 25 janvier a fermé ses portes hier. Retour sur les albums primés lors du « Festival de la BD chrétienne ».

Le festival d’Angoulême est le festival de la BD le plus important d’Europe. Il rassemble de nombreux auteurs venus y donner des conférences, des séances de dédicaces et rencontrer leur public. Pour sa 45e édition et comme chaque année, le festival a accueilli la remise du «prix international de la BD chrétienne d’Angoulême».

Mgr Gosselin, évêque d’Angoulême, explique ainsi l’intérêt de ce prix spécifique : « l’Eglise a sa place dans le monde d’aujourd’hui, donc dans le festival de la bande dessinée, il y a le festival de la bande dessinée chrétienne », « la parole que nous avons envie de transmettre à nos contemporains peut passer par ce support de la BD, qui est à la fois une parole et un livre, une parole imagée, un support très intéressant ».

Pour être primé, l’ouvrage doit présenter toutes les qualités d’une bonne BD (esthétisme du graphisme, intérêt du scénario, qualité des dialogues), et proposer un message qui puisse promouvoir l’annonce de l’Evangile. Le «9e art» est donc une manière d’évangéliser moderne, qui permet de toucher un large public.

Neuf bandes dessinées étaient en lice cette année, deux ont été récompensées le 25 janvier :

« John Bost : un précurseur », chez Fondation John Bost a reçu le prix de la BD chrétienne. La BD relate l’histoire du pasteur protestant suisse John Bost, établi en France, et qui fonda au XIXe siècle les « asiles John Bost », destinés à accueillir les orphelins, handicapés et vieillards. Il est considéré comme un pionnier de l’action sociale. Son action perdure encore aujourd’hui puisqu’il existe toujours des foyers de la Fondation John Bost, dont la devise est : «Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon Maître, sans murs ni clôtures, et je mettrai des fleurs sur leur chemin».

A cet effet, le jury a indiqué avoir «apprécié cet album pour son récit intéressant, voire passionnant», « c’est une biographie riche et captivante, retraçant aussi un milieu et une époque. […] John Bost tire son énergie de sa foi en Dieu». «Cette BD est émouvante car elle retrace avec authenticité le cheminement étonnant de John Bost, qui va osciller, qui doute, pour finalement trouver sa voie». «Ce qui s’en dégage, c’est l’amour de l’autre, le respect de la personne, le don de soi et l’humilité. Elle est un témoignage qui peut inspirer. Chacun de nous peut améliorer la vie au quotidien, comme John Bost».

L’album « Un bruit étrange et beau » de Zep (auteur de Titeuf) a quant à lui reçu la mention spéciale du jury.

La BD raconte l’histoire de frère Marcus, chartreux depuis 25 ans, cloîtré dans une communauté où il ne peut parler que pour chanter les offices et lors de la récréation hebdomadaire –durant laquelle il a finalement perdu l’habitude de le faire-. Il doit un jour quitter sa retraite pour s’occuper d’une affaire d’héritage familial. L’occasion pour lui de se réinterroger sur sa vocation et ses choix de vie, mais également de se confronter au monde du bruit et de la parole constante, lui qui en a presque perdu l’usage. Le jury a ainsi déclaré : «l’auteur de Titeuf nous emmène dans une poésie méditative et un conte philosophique», « la bande dessinée offre une approche singulière de la vocation de moine, un combat spirituel qui dure toute une vie. C’est un album qui ne laisse pas indifférent et qui invite à la réflexion sur le sens à donner à nos vies et sur la fidélité à nos engagements».

Chose peut-être étonnante, ni Zep ni Vincent Henry ne sont croyants. Zep est issu d’une famille de tradition protestante mais est lui-même agnostique. A propos de son ouvrage, il affirme : «je veux parler du silence, je veux parler d’un homme qui s’est retiré, qui revient et qui a perdu la capacité de parler avec les autres.» «Le dessin se prête bien à parler du silence, plus que le verbe. Dessiner le silence, ça marche assez bien. Il y a quelque chose de contemplatif.»

De même Vincent Henry, s’il a été enfant de chœur pendant dix ans, a depuis perdu la foi. «Je suis très heureux de ce prix, même si je ne suis pas croyant, je ne le suis plus. La rencontre avec les asiles de la fondation, avec les gens qui y vivent ou qui en sont responsables a été un bonheur ».

Récompenser ces deux œuvres est sans doute une belle façon de rappeler que les valeurs chrétiennes peuvent se retrouver dans un contexte autre que religieux, et donc qu’elles concernent et touchent de près ou de loin tout le monde.