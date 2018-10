Le Caravage au Musée Jacquemart André

10 tableaux du Caravage (1571 – 1610) – et pas les moindres – sont présentés actuellement au musée Jacquemart André dans l’exposition « Caravage à Rome, amis et ennemis ». C’EST EXCEPTIONNEL, sachant qu’on répertorie dans le monde moins de 90 œuvres de la main de l’artiste !

C’est peut-être trop car deux ou trois de ces chefs-d’œuvre auraient suffi pour les lieux, de dimensions assez modestes… Le sujet de l’exposition et les tableaux des contemporains du Caravage, montrés à ses côtés, passent ainsi assez inaperçus. Mais réjouissons-nous de pouvoir contempler autant de trésors à deux pas de chez nous : Caravage est un artiste splendide qui a révolutionné la peinture en portant au paroxysme la fameuse technique du clair-obscur. Son œuvre et sa vie qui fut d’ombres et de lumières se confondent, pour donner des toiles d’une force inégalée, qui ont influencé tant d’autres génies de la peinture, dont Georges de la Tour et Rembrandt. Chez Caravage, la chair et le spirituel ne font qu’un, le Christ est particulièrement humain, l’homme est toujours touché et habité par le mystère et la quête de Dieu. On remarquera notamment dans l’exposition le magnifique « St Jérôme écrivant « , « Le souper à Emmaüs », deux « Marie-Madeleine en extase », entre autres…