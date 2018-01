Chronique lyrique

A ne pas manquer en février et en mars à l’Opéra Comique.

Et in Arcadia Ego

Sur les musiques de Rameau

Les Talens Lyrique dirigés par Christophe Rousset, une brillante étoile montante Lea Desandre et le chœur Les Eléments offrent un spectacle puissant sur le plan poétique et visuel, composé avec les plus belles musiques de Rameau.

1er, 3, 5, 7, 9 février à 20 h

11 février à 15 h.

Le Mystère de l’Ecureuil bleu : Enquête à l’Opéra Comique

Marc-Olivier Dupin

Véritable thriller lyrique, cet opéra-comique a été créé sur le web en 2016 pendant la saison Favart Off de l’Opéra Comique, alors fermé pour travaux. L’œuvre conçu par le compositeur Marc-Olivier Dupin et le metteur en scène Ivan Grinberg comme une enquête pour les plus jeunes, une invitation à l’art lyrique pour les grands et un jeu de piste pour les amoureux de l’Opéra Comique. La distribution de jeunes chanteurs est éblouissante.

23 et 24 février à 20 h

24 et 25 février à 15 h

La princesse légère

Violeta Cruz

Il était une fois une princesse, fille unique et longtemps désirée, qu’une sorcière condamna dès sa naissance à la légèreté, celle du corps et de l’esprit… Quelle aventure attend cette princesse hors commun ? Une création où la palette sonore de l’art lyrique est en harmonie avec des chansons et des sons concrets.

9 mars à 10 h et à 20 h

10 mars à 15 h et à 20 h

11 mars à 11 h et à 16 h

Le Domino noir

Daniel-François-Esprit Auber

Neuvième ouvrage le plus joué à l’Opéra Comique, Le Domino noir est l’emblème de son répertoire romantique. Longtemps oublié, l’opéra sera ressuscité par les metteurs en scène Valérie Lesort et Christien Hecq (sociétaire de la Comédie Française). Avec deux très talentueux chanteurs aux rôles centraux :Anne-Catherine Gillet et Cyrille Dubois.

26, 28, 30 mars et 3, 5 avril à 20 h

1er avril à 15 h